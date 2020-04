Cobija poderá ter aumento para 10 casos segundo imprensa local

As informações ainda não foram confirmadas e atualizadas pelas autoridades do País

Segundo o sitio “exitonoticias” da cidade de Cobija, capital de Pando/Bolívia, a ministra do Meio Ambiente e Água, María Elba Pinker, teria confirmado quatro novos casos de Covid-19 no departamento de Pando, o número então subiria de 6 para 10.

Essa confirmação ainda não teria sido confirmada nos meios oficiais da saúde, que são atualizados cerca de duas vezes ao dia no País. A próxima conferencia em Pando estaria marcada para as 19 horas, horário local boliviano.

“Eles acabaram de nos dizer que existem quatro novos casos positivos, neste momento o Sedes (Serviço Departamental de Saúde) está cuidando de atender pacientes confirmados para isolá-los nos centros que preparamos, também para suas famílias”, disse Pinker.

A autoridade indicou que os novos casos confirmados seriam do ambiente familiar dos primeiros pacientes, que serão transferidos para um hospital de segundo nível, a ser isolado.

Da mesma forma, expressou seu total acordo com a extensão da quarentena total antes do aumento de casos no país. “Eu acho que deveria ser expandido porque eles estão no auge em todos os lugares, aqui já temos 10 casos positivos e existem vários outros suspeitos e eles estão aguardando as respostas do laboratório”, disse a autoridade.

Pando espera ter um laboratório nos próximos dias para realizar os testes mais imediatamente, no entanto, lamentou que algumas pessoas ainda não cumpram a quarentena e muitas sejam “perseguidas” para cumprir as restrições.

