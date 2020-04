Pontes bloqueadas na fronteira reduz roubos em quase 60%

Os 15 dias de quarentena decretado pelo governo do Acre, além do bloqueio das pontes que ligam o Brasil ordenado pelo governo federal, fez com que algumas estatísticas se concretizassem, conforme muitos já previam.

Nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, que são interligadas à cidade de Cobija, capital do estão de Pando/Bolívia, através de pontes, o fluxo de pessoas e veículos estão parados nestas semanas passadas.

Segundo foi levantado no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, foi registrado uma diminuição de 57,14% nos roubos. Nos furtos, o registro foi considerado pequeno, em apenas 14%.

Segundo o subcomandante do 5º Batalhão, Tales Rafael, com o bloqueio das pontes, terminou por impedir que produtos de roubo, principalmente veículos, não tendo como passar para o lado boliviano. Principalmente com receio de cair em alguma barreira policial.

O oficial acredita que esses crimes possam cair ainda mais nos próximos dias, uma vez que os trabalhos estão sendo intensificados com as forças policiais do Estado, além das federais.

