Com 19 medalhas e 6 recordes históricos, Acre é destaque nas Paralimpíadas Escolares 2025





O esporte paralímpico do Acre foi destaque nas Paralimpíadas Escolares 2025 realizada entre os dias 17 e 29 de novembro, em São Paulo. Com uma delegação formada e o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), os atletas acreanos conquistaram um total de 19 medalhas e estabeleceram 6 novos recordes na competição, superando limites e ganhando destaque no cenário nacional.

A delegação acreana demostrou que com determinação e oportunidades, os paratletas acreanos ocupam as melhores posições em nível nacional. Com o resultado, o Acre se consolida como uma força crescente no paradesporto escolar brasileiro.

“A excelente campanha com 19 medalhas, com 9 ouros, 5 pratas e 5 bronzes, e 6 recordes escolares, reflete o investimento e a dedicação dos atletas e equipes técnicas, contando com o apoio essencial do governo do Acre e da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer. O Acre volta para casa com a certeza de ter marcado a edição 2025 das Paralimpíadas Escolares, inspirando futuras gerações de atletas paralímpicos”, destacou o secretário, Ney Amorim.

Entre as diversas modalidades, o atletismo foi o grande destaque do Acre, responsável pela maioria das medalhas e por todos os recordes alcançados.

A estrela da competição foi Ana Rafaela Oliveira, que demonstrou excelência ao garantir um triplo ouro no atletismo, registrando três novos recordes escolares alcançando o primeiro lugar nas modalidades de 100 m (recorde), 60 m (recorde) e salto em distância (recorde).

“Foi muito bom [vencer]. Fiquei muito feliz. Pensei muito na minha mãe, no meu pai e em toda a minha família. [Essa vitória] foi para eles. Espero continuar, porque gosto muito do atletismo”, afirma Ana Rafaela, 11 anos, que já acumula nove medalhas em sua trajetória esportiva.

No arremesso de dardo, a atleta Ludmilla Lopes alcançou o 2° lugar. Já a paratleta Letícia Castro alcançou o 1° lugar no lançamento de dardo, 1° lugar no lançamento de peso e 1° lugar no lançamento de disco.

Outro paratleta de destaque foi Jhonas Silva, que galgou o 1° lugar nas categorias de lançamento de dardo e peso e o 2° lugar no lançamento de disco.

Outro paratleta que também ganhou medalha de ouro, foi Wesley Mota, nos 100 metros e Luís Fernando levou o 3° lugar. No arremesso de pelota, Douglas ficou com a medalha de prata. Já Thiago Silva, ficou com a medalha de ouro no arremesso de peso.

Ao todo, quatro dos seis recordes estabelecidos, foram alcançados pelos paratletas Ana Rafaela, Jhonas Silva, Thiago Silva e Wesley Mota, garantindo suas marcas históricas.

Bocha, Natação e Parabadminton

Em outras modalidades, o Acre também garantiu pódios valiosos, os nadadores acreanos trouxeram duas medalhas de bronze, Lucas Gustavo Silva nos 100m Costa e André Gustavo Cardoso 100m Peito (beneficiário da bolsa atleta estudantil).

Na bocha, o Acre conquistou ouro e bronze. Com o 1° lugar, Isabelly Victoria Gonçalves se tornou bicampeã da modalidade. Já Andrielly Victoria Gadelha levou para casa o 3° lugar da categoria. No parabadminton, o talento de Pietro Gomes foi recompensado com a medalha de prata.











