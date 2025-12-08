Noticias da Fonteira

Vice-governadora Mailza abre programação de Natal com cantata e acender das luzes do Palácio Rio Branco

dez 8, 2025


O Palácio Rio Branco se transformou em cenário de celebração neste domingo, 7, com o acender oficial das luzes de Natal e a tradicional cantata, marcando o início da programação natalina do governo do Acre. O evento contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, além das principais autoridades do Executivo e da Assembleia Legislativa. Artesãos e empreendedores da economia solidária também participam oferecendo artesanato e gastronomia local ao público.

Acender oficial das luzes de Natal e a tradicional cantata, marcando o início da programação natalina, contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis. Foto: Ingrid Kelly/Secom

A vice-governadora Mailza Assis abriu a noite destacando o simbolismo da celebração. Eu e o governador Gladson Camelí desejamos que o espírito de Natal esteja presente entre nós nesse momento em que iniciamos as celebrações natalinas no Acre. Que a paz e o amor de Jesus Cristo ilumine todas as famílias acreanas, afirmou.

Governo do Acre abre programação de Natal com cantata e acender das luzes do Palácio Rio Branco. Foto: Pedro Devani/Secom

A vice-governadora ainda enfatizou o sentido do acender das luzes: Ao iluminarmos esses espaços representativos da vida social e cultural do povo acreano, remetemos essa luz para o interior de cada homem, mulher, criança e jovem que vive no nosso estado.

Presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, também saudou o público destacando o espírito de união e serviço. Foto: Ingrid Kelly/Secom

O presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, também saudou o público destacando o espírito de união e serviço: Natal é amor, é esperança, é fraternidade. Agradeço à vice-governadora e ao governador Gladson Camelí por conduzirem um trabalho que olha com sensibilidade para o nosso povo. Hoje iniciamos uma programação que celebra a arte, a cultura e a fé até o dia 21, com muita música, teatro e a presença da economia solidária”, declarou.

Vice-governadora enfatizou o sentido do acender das luzes: Ao iluminarmos esses espaços representativos da vida social e cultural do povo acreano, remetemos essa luz para o interior de cada homem, mulher, criança e jovem que vive no nosso estado. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Economia solidária movimenta a praça do Palácio

A programação inclui exposição e venda de produtos artesanais e gastronômicos. A artesã Lucimeire Barbosa Rocha, professora e crocheteira, apresenta parte do trabalho que estará disponível durante todo o período festivo. Quero ficar até o último dia. Meu nicho é moda casa: tenho peças para banheiro, cozinha, capas de galão, sousplat, além de itens em tecido bordado e bonecas de pano para alegrar a criançada”, contou.

Artesã Lucimeire Barbosa Rocha, professora e crocheteira, apresenta parte do trabalho que estará disponível durante todo o período festivo. Foto: Ingrid Kelly/Secom

No setor gastronômico, o público encontra opções variadas. A empreendedora Elene Albuquerque atraiu visitantes com doces, cookies e empadas, mas um produto chamou mais atenção: Essa é a nossa torta “acrianinha”, com banana frita e doce de leite. É o carro-chefe da empresa. As vendas hoje estão sobrenaturais de boas. Difícil é dar conta de tanta gente, e tenho certeza que os próximos dias serão ainda melhores”, comemorou.

Empreendedora Elene Albuquerque atraiu visitantes com doces, cookies e empadas, mas um produto chamou mais atenção. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Um Natal para celebrar a fé e renovar esperanças

Mailza reforçou que o governo tem trabalhado para revitalizar o Palácio, praças, pontes, rotatórias e monumentos públicos da região central de Rio Branco, preparando a cidade para acolher as famílias durante o período natalino. Sempre com a perspectiva de aquecer o comércio e dar conforto à população que vem celebrar o Natal no centro da capital”, destacou.

Centro de Rio Branco totalmente iluminado para o Natal. Foto: Alefson Oliveira/Secom

Encerrando sua fala, a vice-governadora deixou uma mensagem de esperança: Que possamos viver o renascimento das nossas esperanças através de um novo tempo de fé, paz e alegria. A festa é de vocês! Um feliz Natal para todos!

Vice-governadora Mailza Assim deixou uma mensagem de esperança: Que possamos viver o renascimento das nossas esperanças através de um novo tempo de fé, paz e alegria. Foto: Ingrid Kelly/Secom

A programação segue nos próximos dias com atrações culturais, apresentações artísticas e espaço para a economia solidária, reforçando o espírito natalino no coração da capital acreana.







































































































