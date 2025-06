Com a presença do governador, programação de ações para o mês do Meio Ambiente é lançada no Acre com foco na redução da poluição plástica

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) lançou, nesta terça-feira, 3, uma série de atividades e ações que se estenderão durante todo o mês de junho. O evento contou com a presença do governador Gladson Camelí, que destacou a importância da iniciativa para o crescimento e a preservação do estado.

Uma extensa agenda deve ser cumprida em ao menos oito municípios, levando palestras de conscientização; capacitação; limpeza de rios; formatura dos brigadistas e entrega do veículo financiado pelo Fundo Amazônia; plantio de árvores e mutirão Ambiental de Cadastro Ambiental Rural (CAR). O cronograma de ações estará disponível na página oficial da Sema no Instagram.

O governador Gladson Camelí, em seu discurso, destacou que cuidar do meio ambiente é colocar as pessoas como prioridade, pois são cuidados atrelados. “O meio ambiente se protege e se conserva todos os dias. Por isso mesmo o nosso governo tem atuado de maneira prática, mas construindo uma nova consciência que consolide um compromisso sincero por cada um que verdadeiramente valoriza a vida e a floresta”, destacou o governador.

Camelí também lembrou que o Acre está no centro de discussões globais que colocam o desenvolvimento sustentável como pilar e defendeu mudanças de hábitos que devem partir de cada cidadão.

“O que de fato contribuirá para combater a poluição plástica, o desperdício de água e energia, as mudanças climáticas, será a nossa mudança de pensamento e de comportamento. Os demais órgãos ambientais, entidades civis, instituições, escolas, todos estão convidados a estar conosco nessa missão de cuidar do meio ambiente, porque, afinal, todos somos responsáveis por um futuro mais limpo e saudável”, convidou.

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou que foi criada uma rede com o apoio das prefeituras de todas as cidade acreanas, e o foco é a redução da poluição plástica. Destacou, ainda, que o lema deste ano aposta em mudanças locais para atingir a mundial.

“Estamos envolvendo vários municípios, a partir da rede de governança ambiental, para acabar com esse problema que tem afetado os oceanos, os rios, e isso acaba afetando a população indiretamente por conta das cheias, enchentes, mas também a biodiversidade de todos esses complexos hídricos. Então, vamos ter um conjunto de limpeza de cursos hídricos em cada município que aderiu o projeto”.

Acre no protagonismo

No último mês, Rio Branco sediou a 15ª Reunião da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas (GCF Task Force), que contou com a participação de representantes de 43 estados subnacionais de 11 países.

Durante toda uma semana, os participantes discutiram temas técnicos como bioeconomia, governança ambiental, crédito de carbono e inclusão das comunidades tradicionais. A tônica das discussões, no entanto, foi a urgência em transformar as promessas e compromissos climáticos em ações concretas, com resultados reais para as populações locais.

Realizado pela segunda vez no Acre — a primeira foi em 2014, quando foi redigida a histórica Declaração de Rio Branco — o evento deixa um legado político, técnico e simbólico para o estado: o reconhecimento internacional do protagonismo acreano e a presença de líderes globais que reforçam a relevância do território no debate climático mundial.

“O principal encaminhamento para a COP 30 foi, efetivamente, o desejo dos governadores pela construção de um novo mecanismo de financiamento climático que está sendo conduzido pelo governo federal. Os estados encaminharam uma carta falando desse interesse, porque é uma possibilidade de trazermos recursos no futuro para esses estados que têm grande quantidade de florestas e que precisam de investimentos para a redução do desmatamento, das queimadas e promover qualidade de vida para aquelas pessoas que vivem da floresta”, avaliou o secretário.

Além disso, ele destacou os avanços no processo de integração dos países vizinhos no debate de ações de controle a crimes ambientais nas áreas fronteiriças.

