Em Sena Madureira, governador Gladson Camelí assina ordem de serviço para revitalização de quadra poliesportiva para atender comunidade

Para atender toda a comunidade de Sena Madureira, o governador do Acre, Gladson Camelí, assinou, durante agenda na cidade, a ordem de serviço para a revitalização da quadra do bairro Eugênio Areal. São mais de R$ 348 mil destinados pelo ex-deputado federal Gerlen Diniz, que atualmente é prefeito da cidade, e ainda recursos do Estado.

Diante de um relatório detalhado, a equipe da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) destaca que a revitalização garante à comunidade acesso a um espaço de lazer e esporte de alta qualidade, com iluminação adequada, incluindo refletores LED, e estrutura renovada, tornando o local mais seguro para uso diurno e noturno.

O governador do estado, Gladson Camelí, destacou também o papel fundamental do Estado em recuperar um patrimônio público, que necessita de reforma para garantir segurança e mais qualidade de vida para os 41.343 habitantes da cidade.

“Essa é uma obra que vai beneficiar os moradores dessa área e que poderão fazer as suas atividades esportivas e reuniões comunitárias”, frisou.

Para ele, esta é uma resposta direta à uma demanda comunitária, que contribui para as metas de desenvolvimento social, esporte e infraestrutura do Estado e do Município, utilizando recursos de emendas parlamentares e um planejamento orçamentário transparente.

“Esse compromisso com Sena Madureira nasceu junto com a minha vida pública, pois durante os meus mandatos de deputado federal, senador da República e como governador, Sena sempre foi uma das minhas prioridades”, destacou.

Mais uma vez,ele frisou a parceria entre governo, deputados e bancada federal. Ele citou outras entregas ao município, como a entrega de 600 toneladas de massa asfáltica aplicadas no município.

“E a execução direta de 320 km de ramais pelo Deracre. Também estamos construindo com emendas do Gerlen Diniz quando era deputado federal, o porto do Rio Iaco, no valor de R$ 2 milhões e 1 km de pavimentação em tijolo na comunidade Cazumbá”, destacou.

O Ramal do Adolar também está recebendo benfeitorias no valor de R$ 9 milhões em 800 metros de pavimentação e 1 km de ciclovia, frutos de emendas do senador Márcio Bittar, serviços que serão retomados na próxima segunda-feira. Todos com contrapartida do estado.

O secretário de Estado de Obras Públicas, Ítalo Lopes, falou que Sena Madureira tem recebido os investimentos que merece e garantiu que nos próximos meses muitas coisas devem sair do papel.

“Sempre ressalto que é importante quando os parlamentares confiam na capacidade do Estado de executar, o deputado na época confiou, e agora nós estamos destinando essa emenda para a execução dessa reforma na quadra. É o governo do Estado do Acre trabalhando em conjunto com as prefeituras para levar mais esporte para os nossos cidadãos.”

Lopes lembrou ainda que essas obras, além de garantir mais melhoria e qualidade do serviço público, garantem geração de emprego e renda.

“Também tivemos essa última semana, com aprovação pela Caixa do projeto da Rua Cunha Vasconcelos, que também vamos fazer mais um investimento de pavimentação em parceria com a prefeitura do município, tem umas reformas em escolas. O ano para Sena Madureira vai ser muito produtivo, começou o verão, este é o ano de executar e a gente precisa seguir, como determina o governador”, finalizou.

