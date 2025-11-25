Noticias da Fonteira

Acre

Com apoio da FEM, Beatriz Cameli lança nesta segunda-feira, 24, a biografia de Orleir Cameli

nov 25, 2025


Sob o apoio da Fundação Elias Mansour (FEM), a escritora Beatriz Barroso Cameli lança, em quatro municípios do Acre, a biografia “Orleir Cameli – Um homem à frente de seu tempo”, que narra a trajetória de vida do ex-governador que se transformou em referência no Acre, em especial, para o povo do Juruá.

O primeiro evento de lançamento ocorre nesta segunda-feira, 24, no Centro Cultural Sebastião Joaquim Dantas Barroso, Rua Vitória Salvatiera, nº 100, em Brasileia.

Lançamento ocorre em quatro municípios do Acre. Foto: cedida

Já em Rio Branco, o evento acontecerá em noite de autógrafos com dona Beatriz, dia 26, às 19h30, no Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, situado à Rua Benjamim Constant – Centro.

Mais que um simples biografia, a obra de fôlego literário de dona Beatriz traz um panorama da civilização amazônica, do Ciclo da Borracha, do sonho do ouro branco da floresta, da Revolução Acreana sob o ponto de vista pouco citado dos moradores pioneiros do Vale do Juruá, que enfrentaram desafios próprios na defesa do Acre brasileiro.

O livro usa esse resgate histórico para lembrar a saga dos sírio-libaneses se espalhando pela Amazônia, chegando ao Acre, da importância dos regatões e, assim, alcançando as origens da família Cameli, uma das pioneiras dos altos rios do Juruá.

Dona Beatriz conta a história da vida de Orleir e de seus irmãos, Chiquinho e Eládio. Foto: cedida

Lembra também a importância dos nordestinos na formação acreana, mostrando as origens e a contribuição da família Messias, desde o pioneiro Manoel Messias, as sucessivas uniões matrimoniais com os Cameli, uma aliança indissolúvel que marcou a história de Cruzeiro do Sul e se refletiu em todo o estado.

Dona Beatriz conta a história da vida de Orleir e seus irmãos, Chiquinho e Eládio, desde o nascimento no seringal, a formação, o trabalho duro ao lado do pai Marmud e da mãe Marieta, que passaram aos filhos os valores da ética, do respeito e do trabalho, até a construção, passo a passo, do grande grupo econômico e dos caminhos de cada um deles na vida empresarial.

Mostra o pensamento de progresso e compromisso de Orleir com seu povo e sua terra. Conta a bela história de amor que uniu indissoluvelmente Orleir e Beatriz, desde o primeiro encontro em Lima, no Peru. Abre espaço para heroica trajetória da família Barroso, a união do casal, a mudança para o Acre e a chegada em cruzeiro do Sul.

Relata com minúcias e zelo histórico a entrada de Orleir na política, como prefeito de Cruzeiro do Sul e sua campanha avassaladora para a vitória ao governo do seu estado. Sem revanchismo, mostra as dificuldades e empecilhos que foram postos em seu governo e como ela venceu os desafios com integridade e apoio popular.

Orleir Cameli – Um homem à frente de seu tempo mostra a capacidade de construir os sonhos, de acreditar que as utopias podem ser realizadas, que o desejo histórico de integração do Acre encontrou naquele filho do Juruá um realizador ousado e consciente. Foto: cedida

Longe da política, Orleir se voltou aos negócios, se firmando como um dos maiores empresários acreanos de todos os tempos, sempre com um componente humanitário, sempre se dedicando à filantropia, de forma anônima e solidária.

Também mostra um aspecto pouco difundido de Orleir, o homem de família, pai e avô orgulhoso. Finalmente, mostra o impacto da súbita doença que o levaria tão prematuramente, o impacto de sua morte no Acre, as homenagens de seu povo, que não se esquece de seu governador tão querido.

Orleir Cameli –  Um homem à frente de seu tempo mostra a capacidade de construir os sonhos, de acreditar que as utopias podem ser realizadas, que o desejo histórico de integração do Acre encontrou naquele filho do Juruá um realizador ousado e consciente.

Um livro fundamental para o estudo da história do Acre, para o resgate de um personagem gigante da vida acreana, um documento imprescindível para a atual e para as próximas gerações.

Com sua erudição e simplicidade, Beatriz Barroso Cameli apresenta uma obra seminal para se conhecer e entender, não só a trajetória magnífica da vida de Orleir, como também um hino de amor e de respeito ao povo do Acre, sua história e suas tradições.

Em Sena Madureira, o lançamento será na sexta-feira, 28 de novembro no auditório Professora Francisca Souza da Silva, da Escola Professor Messias Rodrigues de Souza localizada na Travessa Guilherme, Bairro Pista.

No município de Tarauacá, o evento será no dia 29 de novembro, no Teatro Municipal José Potyguara, localizado na Rua Coronel Juvêncio Menezes, 396 – Centro.

Confira a programação:

 

