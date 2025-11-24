Procon leva orientação e serviços na Baixada da Sobral durante edição do Juntos Pelo Acre





Servidores do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) participaram da edição do Programa Juntos Pelo Acre na Baixada da Sobral, em Rio Branco, no último sábado, 22. A ação, promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), contou com apoio de parceiros e da sociedade civil, oferecendo vários serviços gratuitos à população.

Durante o evento, a equipe do Procon realizou atendimentos, orientações e abertura de reclamações para consumidores que enfrentam dificuldades com compras, contratos, serviços essenciais, telefonia, bancos, planos de saúde, entre outros. Também foram entregues materiais educativos com informações sobre direitos do consumidor e boas práticas de consumo.

A presidente do Procon, Alana Carolina Maia, destacou a importância da participação do órgão em ações sociais integradas:

“Estar presente no Juntos pelo Acre é garantir que os direitos do consumidor cheguem onde mais importa: diretamente à população. Nossa equipe esteve presente para ouvir, orientar e resolver demandas, fortalecendo a confiança das pessoas no trabalho que o Procon realiza.”

Foram mais 160 serviços realizados para a comunidade, com o objetivo de garantir os direitos dos consumidores, entre atendimentos, orientações e serviços de renegociação de dívidas. Além do atendimento direto, o Procon reforçou ações de educação para o consumo para o público em geral, esclarecendo dúvidas frequentes sobre compras online, renegociação de dívidas e cuidados na contratação de serviços, atividades com crianças e adolescentes com a presença da mascote “Proconete”, ensinando de forma lúdica sobre educação financeira e consumo consciente.

De acordo com a presidente, a participação do órgão no programa busca ampliar o acesso à informação e prevenir problemas de consumo, especialmente em uma região que concentra muitos moradores e comércio local ativo.

“O Juntos pelo Acre é uma importante iniciativa do governo do Estado que reúne diversos órgãos para levar cidadania, dignidade e serviços essenciais às comunidades. A participação do Procon reafirma o nosso compromisso em promover uma defesa do consumidor cada vez mais próxima à sociedade”, pontuou Alana.

