Com apoio do governo, Acre celebra criação e homologação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira Regional Estadual

A medicina intensiva é fundamental para o cuidado de pacientes com condições médicas graves. Ela desempenha um papel vital na estabilização, prevenção de complicações e promoção da recuperação dos pacientes.

A fim de celebrar a criação e homologação da Regional Estadual da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB-AC), o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), esteve presente na solenidade, nesta sexta-feira, 7. O evento foi realizado no auditório do Conselho Regional de Medicina (CRM) e contou com a presença da presidente da AMIB, Dra. Patrícia Melo, e do conselheiro da entidade, Dr. Ederlon Rezende.

A criação da AMIB-AC representa um avanço significativo para a medicina intensiva no estado. A nova regional atuará na qualificação profissional e no fortalecimento da assistência à população, consolidando-se como uma ponte entre a academia e a prática médica. A partir de agora, o Acre se junta aos demais estados que já possuem uma unidade da associação, promovendo iniciativas de educação continuada e aprimoramento do atendimento a pacientes críticos.

Visitas técnicas e eventos acadêmicos

A programação oficial começou na quinta-feira, 6, com a visita de membros da AMIB às Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Pronto-Socorro de Rio Branco. Durante a inspeção, a equipe avaliou a estrutura e a qualidade do atendimento prestado aos pacientes críticos, destacando a importância da formação de novos profissionais para suprir a demanda crescente por intensivistas na região.

Com uma agenda extensa, a comitiva também realizou reuniões acadêmicas para discutir o avanço da terapia intensiva no Acre, incluindo perspectivas de crescimento, formas de fortalecimento da especialidade no meio acadêmico e assistencial, tanto na graduação quanto na pós-graduação.

O evento principal foi a solenidade de abertura da Regional Estadual da AMIB, além da participação da comissão da associação na aula inaugural da pós-graduação em Medicina Intensiva, que passa a ser chancelada pela AMIB. A formação tem como objetivo especializar médicos para atuar na terapia intensiva e fortalecer a presença de intensivistas no estado.

Atualmente, o Acre conta com um programa de residência médica em terapia intensiva, iniciado em 2024, e um programa de residência multiprofissional na área, voltado para fisioterapeutas, enfermeiros e nutricionistas, que completou dez anos em 2024. Muitos dos egressos desses programas já estão atuando nas UTIs do estado, reforçando a importância da academia na capacitação de profissionais para o atendimento de pacientes graves.

O que eles disseram?

“O governador Gladson Camelí sempre nos pede para cuidar das pessoas, e realizar isso exige também profissionais cada vez mais qualificados. Parabenizo a todos que se envolveram neste projeto e fizeram acontecer. Para a Sesacre, apoiar a qualificação dos profissionais que compõem essa equipe intensiva multidisciplinar é fundamental, pois isso irá refletir na melhoria da assistência à população, que é nosso foco”, enunciou o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, destacou a relevância da iniciativa: “A criação da AMIB-AC representa um marco para a saúde do estado. A qualificação dos profissionais e o fortalecimento da especialidade são fundamentais para garantir um atendimento de excelência aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos”.

A presidente da AMIB, dra. Patrícia Melo, evidenciou a importância desse momento para a valorização da especialidade: “Ser intensivista é um compromisso diário, 24 horas por dia, 365 dias no ano, no cuidado dos pacientes em seu momento mais crítico. Quando escolhi essa área, muitas pessoas nem sabiam o que significava ser um médico intensivista, mas hoje vemos esse reconhecimento crescer. A criação da AMIB-AC não apenas fortalece a especialidade, mas promove educação continuada e assistência de qualidade para toda a população do estado”.

Para Marcos Nanci, vice-presidente da AMIB Regional Acre, a nova regional trará avanços significativos: “A Regional Acre da Associação de Medicina Intensiva do Brasil será de ganho fundamental para toda a população acreana. Isso vai fortalecer a especialidade de medicina intensiva e proporcionar um cuidado mais qualificado aos pacientes graves”.

Já o dr. Ederlon Rezende, ex-presidente e conselheiro da AMIB, reforçou o impacto da nova unidade: “Estamos absolutamente certos de que a AMIB-AC contribuirá para o desenvolvimento da especialidade no estado, predominantemente com ações de educação continuada. Isso se traduz em uma melhoria significativa na assistência à população”.

A médica residente Lyris Melo também expressou entusiasmo com a criação da regional: “Cuidar de pacientes em estado crítico é desafiador, mas também gratificante. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos acolher as famílias e garantir dignidade ao paciente. A chegada da AMIB ao Acre fortalecerá ainda mais a atuação da equipe multiprofissional”.

Com a formalização da AMIB-AC e a contribuição do governo do Estado, por meio da Sesacre, ao financiar parte da especialização dos profissionais, a expectativa é que mais profissionais se interessem pela especialidade, impulsionando a ampliação das UTIs no estado e garantindo um atendimento mais especializado para a população.

