Nota Pública sobre o Prêmio VDP da Educação

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) informa aos professores que encerraram seus contratos em 2023 que o pagamento do Prêmio VDP está sendo realizado via Borderô.

Para isso, é necessário que, aqueles que ainda não possuem, providenciem o cadastro de credor junto a Sefaz.

A equipe técnica da SEE está fazendo essa verificação no sistema e à medida em que é liberado orçamento, o pedido de pagamento é encaminhado.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura

