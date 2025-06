Com apoio do governo, Bujari abre 11ª Conferência Municipal de Assistência Social

O Bujari foi a primeira cidade do Acre a sediar, nesta quarta-feira, 5, a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, com apoio do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas) e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). O encontro foi realizado no auditório da Paróquia São João Batista e discutiu os rumos da política pública de assistência social no município.

Neste ano, as conferências têm como tema central os “20 anos do Suas [Sistema Único de Assistência Social]: construção, proteção social e resistência”, trazendo uma reflexão sobre a trajetória do sistema, reafirmando seus princípios e diretrizes, e planejando os próximos passos com base no II Plano Decenal da Assistência Social (2016-2026).

O encontro reuniu gestores públicos, trabalhadores da assistência, representantes da sociedade civil e usuários do sistema, por meio de fóruns e movimentos sociais.

A representante da SEASDH, Regiane Ferreira, reforçou o compromisso com o fortalecimento do Suas e destacou que a escuta ativa e a participação social são pilares para a proposição, construção e avaliação das políticas públicas.

“No município do Bujari, assim como ocorrerá nos demais, as propostas precisam estar alinhadas às demandas e necessidades do território e discutidas dentro dos cinco eixos propostos nessa edição”, explicou.

A vice-prefeita do Bujari, Aparecida Rocha, também destacou a relevância do evento e a participação de todos. “Vejo o tamanho da importância e da participação das pessoas que se fizeram presentes, entidades, representantes e usuários, para discutir juntos políticas públicas voltadas ao Suas. É dessa forma, juntando opiniões e sugestões de debates, que podemos avançar ainda mais no programa Suas aqui no Bujari”, disse.

A secretária de Assistência Social do Bujari, Nayara Cardoso, disse que o encontro foi um momento importante para discutir os desafios e os avanços que ainda precisam ser alcançados na política pública de assistência social.

“É uma oportunidade ímpar para refletirmos sobre os avanços conquistados ao longo dessas duas décadas e, ao mesmo tempo, identificarmos os desafios que ainda persistem. É uma satisfação muito grande saber que o Bujari é o primeiro município a abrir as conferências municipais. A partir daqui, conseguimos levantar apontamentos que poderão contribuir em nível estadual e federal. Esperamos que as propostas discutidas tenham grande proveito na conferência estadual”, afirmou.

Durante a programação, grupos de trabalho foram formados para contribuir com a construção de propostas que serão levadas à conferência estadual.

Eixos estratégicos

As discussões nos municípios seguem cinco eixos centrais, que norteiam os debates e as propostas:

1. Universalização do acesso aos serviços com equidade e respeito à diversidade;

2. Aperfeiçoamento da gestão e valorização dos trabalhadores;

3. Integração de benefícios e serviços para ampliar a inclusão social;

4. Fortalecimento da gestão democrática e da transparência;

5. Garantia de um financiamento público sustentável e equitativo.

As conferências de assistência social são efetuadas em três etapas: municipal, estadual e nacional, com objetivo de avaliar e propor diretrizes para a melhoria da política pública de assistência social no país.

Apoio técnico e institucional

Para garantir a efetividade do processo conferencial em todo o estado, a SEASDH e o Ceas estão disponibilizando conselheiros e técnicos especializados, que irão acompanhar e colaborar com as conferências municipais nos 22 municípios acreanos. A Conferência do Bujari reforça o compromisso do Estado com a participação popular, a escuta ativa e o fortalecimento das políticas públicas que garantem proteção social à população mais vulnerável.

