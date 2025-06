Governo do Acre entrega madeira para reforma de trapiches em Tarauacá

O governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), realizou nesta quinta-feira, 5, a entrega de 30 m³ madeira para a reforma de trapiches de comunidades carentes atingidas pela cheia do Rio Tarauacá em março deste ano. A ação visa garantir mais segurança e condições adequadas de mobilidade para a população que passa pelo local diariamente.

A entrega do material contou com a presença, além do presidente do Imac, André Hassem, do prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceo, do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, deputado Luiz Gonzaga, entre outras autoridades.

Durante a entrega, o gestor da pasta ambiental destacou o compromisso e apoio do Estado no sentido de garantir mais comodidade para a comunidade.

“Hoje estamos aqui entregando essa madeira e queremos reforçar que o estado está sempre trabalhando junto com os municípios. A entrega é importante para garantir o direito de ir e vir das pessoas, principalmente para as que foram atingidas pela cheia do Rio Tarauacá. O governador Gladson Camelí está sempre pensando nos municípios e essas ações mostram o compromisso do Estado com as prefeituras”, enfatizou.

O prefeito da cidade, Rodrigo Damasceno, explicou que fez a solicitação de suporte ao governador Gladson Camelí e para a vice-governadora, Mailza Assis, que estiveram no município e caminharam pelo local e viram o quanto estava deteriorado após a cheia.

“A reconstrução vai ser feita em sua totalidade no bairro da Praia, que é o mais populoso de Tarauacá. Essas são casas de palafitas que têm especificamente o trapiche como locomoção. Será, ao total, um quilômetro e meio de trapiche. Essa doação veio no momento adequado, porque com a alagação os trapiches foram tombados, então, agora vamos assegurar o direito de ir e vir das pessoas. Agradecemos ao governador Gladson Camelí e ao presidente do Imac que atenderam a nossa solicitação”, afirmou.

