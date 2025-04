Com atuação de Ulysses, mais de 9 mil pescadores acreanos garantem R$ 2,8 mil de auxílio

O pagamento do seguro defeso aos pescadores artesanais do Acre, afetados pelas enchentes dos últimos meses, representa uma importante conquista viabilizada pela atuação firme e comprometida do deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC).

A medida foi solicitada por meio de um requerimento protocolado pelo parlamentar na Câmara dos Deputados, ainda no mês de fevereiro, diante da situação de emergência vivida em diversos municípios do estado. Ulysses alertou para os graves prejuízos enfrentados pelos pescadores, que ficaram impedidos de trabalhar e sustentar suas famílias devido às inundações.

A Indicação, encaminhada diretamente ao Ministério da Pesca e Aquicultura, reforçou a urgência de estender o benefício do seguro defeso, garantindo um alívio financeiro e condições mínimas de dignidade para milhares de trabalhadores atingidos.

“Desde o início da calamidade, nosso mandato esteve atento à realidade dos pescadores. Lutamos para que essa categoria tão importante fosse assistida de forma justa. O pagamento do seguro defeso é uma vitória do povo acreano e reafirma nosso compromisso com quem mais precisa”, declarou Coronel Ulysses.

O pleito do deputado foi embasado pelo Decreto nº 11.654/2025, que reconheceu a situação de emergência no Acre, com destaque para municípios como Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Rio Branco e outros severamente atingidos.

A atuação de Coronel Ulysses atendeu ainda a um apelo feito pela Federação dos Pescadores do Estado do Acre, que alertou sobre o impacto das enchentes nas condições de trabalho da categoria.

Com a liberação do pagamento, o mandato do deputado reforça seu papel de escuta ativa, trabalho em campo e articulação eficaz em Brasília, sempre com foco no bem-estar da população acreana.

