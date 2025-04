Senador Alan Rick é vítima de fake news em meio à repercussão de acidente em Rio Branco

Os advogados do senador Alan Rick (União Brasil) estiveram nesta quarta-feira, 23, na Direção-Geral da Polícia Civil registrando Boletim de Ocorrência contra disseminação de informações falsas associando o nome do parlamentar ao trágico acidente ocorrido na Via Verde, em Rio Branco, que resultou na morte de duas pessoas e deixou uma terceira ferida.

O registro foi motivado por um vídeo que circula nos grupos de WhatsApp em que um homem – sem mostrar o rosto – afirma que o motorista da caminhonete envolvida no acidente seria assessor do senador e que, por isso, o parlamentar teria ligado pedindo a liberação do envolvido. Informações mentirosas.

Uma consulta ao Portal da Transparência do Senado Federal confirma que o nome de Talysson Duarte, condutor citado nos grupos, não consta como servidor nomeado ou contratado no gabinete de Alan Rick, nem em qualquer outro setor do Senado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já havia se manifestado em nota oficial afirmando que o motorista permaneceu no local do acidente, forneceu as informações solicitadas, realizou o teste do bafômetro com resultado negativo e foi liberado por medida de segurança, devido ao risco de linchamento por parte de populares.

Hoje, a PRF voltou a se pronunciar através de nota oficial sobre o caso reiterando que toda a ação foi em consonância com o que diz a Lei. “Tem sido divulgado, de forma irresponsável, que haveria uma ligação pessoal entre o condutor envolvido e os agentes que atenderam a ocorrência, bem como a suposta existência de pedido de liberação por parte de autoridade pública. A PRF nega categoricamente tais alegações: não houve qualquer contato, interferência ou solicitação por parte de autoridade pública, e todas as decisões tomadas pelos agentes foram pautadas estritamente na legalidade”.

A PRF finaliza informando que “adotará as medidas judiciais cabíveis para que os responsáveis pela propagação de conteúdos falsos e ofensivos à honra da instituição e, principalmente, de seus servidores sejam devidamente responsabilizados”.

Além do registro na Polícia Civil, os advogados do senador Alan Rick também levarão o caso ao Ministério Público do Acre, a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal denunciando a disseminação de informações falsas.

O senador demonstrou indignação com a propagação das informações falsas. “É uma maldade sem tamanho. Ao invés de estarem se solidarizando com as vítimas, com as famílias dos dois trabalhadores que perderam suas vidas num trágico acidente, essas pessoas, que eu suspeito estarem a mando de grupo político que não aceita a nossa liderança nas pesquisas eleitorais, tentam criar e propagam mentiras para me atacar, colocando em cheque até a seriedade do trabalho da PRF. Nós estamos liderando essas pesquisas, e é absolutamente claro o motivo desse ataque”, disse.

O senador continua: “Estou tomando todas as medidas judiciais cabíveis. Já registramos denúncia na Polícia Civil, iremos levar o caso ao Ministério Público do Estado, à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp