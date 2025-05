Com aumento nos valores em dinheiro, nova categoria e palestra de Mari Palma, governo lança oficialmente o 3° Prêmio de Comunicação

Uma noite marcada por celebração e reconhecimento aos profissionais de imprensa. Assim foi o lançamento da terceira edição do Prêmio de Comunicação do Governo do Acre Marcos Vicentti. No auditório do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, junto ao governador Gladson Camelí, recebeu jornalistas e comunicadores para oficializar o lançamento do prêmio, destacando a importância do trabalho ético e essencial desses profissionais na construção da informação e democracia.

Após um coquetel, foram anunciadas as novidades desta edição: a inclusão da categoria de fotografia amadora e o aumento nos valores das premiações, saindo de R$ 15 mil para R$ 17 mil aos primeiros colocados, nas categorias profissionais.

O governador destacou que defende a comunicação como pilar da democracia e este é um marco importante porque reconhece o trabalho feito com seriedade pelos veículos do estado.

“Essa é a valorização de todos os comunicadores, de todos os profissionais da comunicação, pois comunicar é tudo. São os veículos que nos ajudam a divulgar os potenciais de cada região, de cada localidade do nosso estado”, destacou.

Camelí relembrou o legado de Marcos Vicentti, que dá nome ao prêmio este ano, dizendo que se despediu de um amigo. Ele comemorou a inclusão da fotografia amadora em homenagem ao fotojornalista.

“Tenho certeza que o Marcão deve estar vibrando com essa notícia, pois ele não só fotografou nosso estado, como também ensinou muitos a fotografarem”, pontuou.

Criado com o objetivo de valorizar a imprensa acreana, o prêmio idealizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), é fruto de um trabalho que conta com a participação da Secretaria de Administração (Sead) e do Detran/AC.

Nesta edição, o fotojornalista Marcos Vicentti, que atuou na Secom nos últimos anos, e morreu no ano passado, é o homenageado. A secretária Nayara Lessa definiu a noite em um sentimento: gratidão.

“Onde existe uma comunicação pública, transparente, ética, responsável, também existe democracia. Porque as pessoas têm acesso a essas informações e é pautado nisso que o governo do Estado, a Secretaria de Comunicação, o governo como um todo, tem procurado trabalhar sempre levando as informações corretas, as informações verdadeiras das nossas ações positivas e também daquelas ações que nem sempre são positivas, mas que a população precisa tomar conhecimento.”

O valor total da premiação ultrapassa R$ 100 mil e o evento de anúncio dos vencedores será realizado em novembro, sendo concedido às melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa acreana ou plataformas digitais, com conteúdos que são de interesse e relevância para a sociedade acreana, nas mais diversas áreas: saúde, educação, transporte, segurança pública, cultura, cidadania, direitos humanos e ações sociais.

Reconhecimento

Para quem ganhou em edições anteriores, este é um reconhecimento que impulsiona e valoriza os profissionais. Juan Vicent Diaz, primeiro lugar da categoria de fotografia do ano passado, falou sobre esse sentimento.

“Isso é uma valorização enorme para nós que estamos de sol a sol, de domingo a domingo, na BR, voando, nos barcos, então isso para a gente é um incentivo. O governo do Estado está de parabéns”, frisou.

Além disso, ele celebra a homenagem ao amigo Marcos Vicentti, que, segundo ele, foi o responsável por colocá-lo no mercado de trabalho. “O Marcão foi um grande amigo, um professor, então é uma homenagem merecida e este ano quero concorrer de novo.”

Iryá Rodrigues, ganhadora da categoria texto, reconhece o prêmio como um estímulo ao trabalho fundamental da imprensa.

“Ganhar o prêmio no ano passado, junto com minha colega Anne Nascimento, foi um reconhecimento muito importante, especialmente por uma reportagem que abordou um momento tão desafiador para o nosso estado. O Acre enfrentando, no mesmo ano, a segunda maior cheia e a maior seca da história. É gratificante ver esse trabalho valorizado, porque reforça o papel essencial da imprensa em dar visibilidade a temas que impactam diretamente a vida das pessoas. Premiações como essa incentivam o jornalismo sério, comprometido e necessário”, reforçou.

Categorias

Os primeiros lugares das categorias texto, áudio, videojornalismo e foto devem ganhar R$ 17 mil. Os segundos colocados levam R$ 6 mil.

Na categoria estudante, o primeiro lugar leva R$ 7 mil e o segundo R$ 3 mil. A nova categoria amadora, edição especial em homenagem ao Marcos Vicentti, terá o prêmio de R$ 5 mil.

‘Comunicação efetiva e afetiva’

O ponto alto da noite foi uma série de homenagens a Marcos Vicentti. Fotos, vídeos e mensagens destacaram o legado do fotojornalista para o estado do Acre.

“Marcos Vicentti foi um dos melhores fotógrafos que já passou pela comunicação social do Acre. Então essa homenagem é mais do que justa. É um reconhecimento ao seu talento e à sua dedicação em retratar a vida social acreana com algumas das mais belas imagens que já foram produzidas para as nossas mídias”, destacou a secretária Nayara Lessa.

A viúva do fotojornalista, Valéria Teixeira falou que ver esse reconhecimento como um afago na saudade.

“É um reconhecimento sobre quem foi, quem é e quem vai continuar sendo o Marcos Vicentti para a sociedade e a contribuição que ele deu para a construção de uma comunicação mais efetiva e principalmente afetiva”, destacou.

Ter o nome dele em um prêmio, para a Valéria, é uma forma de dimensionar como o trabalho do fotojornalista impactou na vida das pessoas. “A percepção que tenho é que ele alcançou muitas vidas, muitas almas, muitas pessoas, mais até do que ele mesmo imaginava.”

Na ocasião, recebeu flores do governador Gladson Camelí e, ao fim de seu discurso, ele deixou um recado a todos que o acompanharam.

“Que esse prêmio seja um momento de celebração e união entre todos os profissionais que fazem da comunicação social um propósito de vida”.

Todos os detalhes, com regulamento e premiações, podem ser acessados no site do prêmio.

Conexão e comunicação

Graduada na Faculdade Cásper Líbero, a jornalista Maria Palma foi a palestrante da noite. Atualmente é apresentadora do CNN Tonight e ganhou destaque nacional ao apresentar o boletim g1 em 1 minuto. Ela recebeu o prêmio Mulher Imprensa, na categoria de Repórter de Site de Notícias, em 2017.

Em sua palestra, Maria Palma falou sobre conexão e comunicação, abordando desde o início da sua carreira até os lugares que ocupa hoje. Ela também falou da importância da renovação da comunicação, que acompanha um ritmo frenético com a chegada das redes sociais.

“Quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar pela primeira vez no Acre.”

Estudantes, comunicadores e equipe governamental puderam acompanhar a palestra e também fazer perguntas ao final do evento.

















































































































