Com austeridade e cortes inéditos, Joabe Lira garante equilíbrio fiscal e fortalece o Legislativo

A Câmara Municipal de Rio Branco encerrou o primeiro semestre legislativo de 2025 com destaque para o equilíbrio nas contas, avanço em projetos de impacto social e econômico e ações de aproximação com a população. A avaliação foi feita pelo presidente da Casa, vereador Joabe Lira.

Entre as principais medidas administrativas adotadas, o presidente ressaltou a suspensão das viagens de vereadores para cursos fora do estado — uma decisão inédita que, segundo ele, demonstra o compromisso com a austeridade e o uso responsável dos recursos públicos. “Foi uma medida simbólica e necessária. A Câmara é um poder independente, mas também precisa dar exemplo em tempos de contenção”, destacou.

Durante o semestre, o Legislativo aprovou a redução de 50% do IPTU para áreas industriais, uma proposta considerada estratégica para a geração de empregos e estímulo ao setor produtivo da capital. “A Câmara tem um papel importante no desenvolvimento urbano e econômico da cidade”, disse Joabe.

A primeira sessão itinerante da legislatura também foi realizada neste período. De acordo com o presidente, a ação será expandida por meio de um calendário fixo de escutas públicas nos bairros e a criação de uma ouvidoria ativa. “Queremos garantir que a população tenha voz e se sinta parte do processo político”, reforçou.

Joabe Lira também comentou a relação com o Executivo e a oposição, afirmando que a Casa tem atuado com independência e diálogo. “Nosso papel é fiscalizar, propor e votar com responsabilidade. Todos os parlamentares, independentemente de posição, têm sido ouvidos”, afirmou.

Para o segundo semestre, a Mesa Diretora planeja manter a regularidade das sessões e fortalecer as comissões temáticas. As prioridades legislativas incluem projetos nas áreas da educação, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. “Nosso compromisso é seguir entregando resultados e aproximando a Câmara da população”, concluiu.