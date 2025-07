Formação de operadores do HARPIA tem início em SP; equipamento foi viabilizado com apoio do Deputado Federal Coronel Ulysses

Teve início nesta segunda-feira (21), em São José dos Campos (SP), o treinamento intensivo dos policiais penais que serão os primeiros operadores e pilotos do sistema HARPIA — uma das maiores inovações em tecnologia de monitoramento já adquiridas pelo Acre para uso em operações de segurança pública.

A capacitação, que acontece na sede da ADTECH, fabricante responsável pelo equipamento, terá duração de 8 semanas e reúne agentes das forças de segurança acreanas que estão se preparando para operar o SARP multimissão (Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada), adquirido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre em 2025 com apoio direto do deputado federal Coronel Ulysses.

Entre os policiais penais selecionados para a formação estão Tarso de Souza Costa, Delmar do Nascimento Cavalcante, Wagner da Silva Pinto e Frank Reinaldo Damasceno — profissionais que atuarão diretamente no combate ao crime organizado, na vigilância de áreas críticas e no apoio a operações emergenciais em casos de desastres naturais.

Durante o treinamento, os agentes receberão instruções teóricas e práticas sobre legislação aplicada ao uso de drones, montagem, manutenção e operação do HARPIA, além do domínio dos softwares e sensores embarcados, capazes de transmitir imagens em tempo real e identificar ações criminosas com precisão.

Para o Deputado Federal Ulysses, trata-se de mais um avanço concreto na luta por um Acre mais seguro e preparado:

“A criminalidade não recua com discurso. Ela recua com estratégia, preparo e tecnologia. O HARPIA é uma ferramenta de inteligência que coloca o Acre entre os estados mais modernos do país em combate ao crime e monitoramento de fronteiras. Estamos fazendo história.”

Com essa iniciativa, o estado dá mais um passo firme no processo de modernização da segurança pública, apostando em tecnologia de ponta, capacitação profissional e ações práticas que colocam a vida da população em primeiro lugar.