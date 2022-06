Com buracos em teto, recepção de hospital fica alagada durante chuva

A recepção do Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Placido de Castro, interior do Acre, ficou alagada durante um temporal na tarde desta sexta-feira (17). Um vídeo, encaminhado para o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), mostra a chuva caindo do teto da unidade e molhando a entrada.

“A imagem mostra o que o sindicato vem apontando há muito tempo: a deterioração das unidades de saúde, a falta de manutenção. O que aconteceu em Plácido de Castro hoje é o que acontece em vários lugares. Chove mais dentro do que fora do hospital”, lamentou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.

O médico afirmou que essas situações deixam os profissionais estarrecidos e revoltados. O sindicato foi informado também que o forro da unidade de saúde tem pombos morando desde a troca da cobertura. Os servidores e pacientes têm convivido com o cheiro forte das fezes das aves e outras sujeiras.

Chuva alagou recepção do hospital de Plácido de Castro nesta sexta-feira (17) — Foto: Reprodução

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou, por meio de nota, que a calha da unidade de saúde entupiu devido à forte chuva. Segundo a gerência administrativa do hospital, a situação foi resolvida ainda nesta sexta.

“A Sesacre irá enviar uma equipe técnica de manutenção da terça (21). Vale ressaltar que em março foi assinada a ordem de serviço para execução da reforma do forro da unidade, cujo processo está sendo executando em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra)”, diz o comunicado.

