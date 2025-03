Com curso de precificação, governo promove qualificação profissional para transformar vida de empreendedores

“Hoje eu saio diferente de quando entrei. Agora tenho noção do que é margem e lucro pelo conceito real das palavras e pela literatura”, é o que disse o aluno Caio Filomeno Moraes Araújo, que finalizou as aulas do curso de precificação na sexta-feira, 14, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT) Campos Pereira.

O curso é realizado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Socorro Neri.

Para Caio, o curso de precificação agregou muito na sua vida de empreendedor. “Por meio desse curso de precificação, a gente sai sabendo se estamos tendo o retorno esperado e onde pode estar o erro. Eu aconselho a todos que têm um empreendimento ou pensam em abrir um negócio que busquem ter essa noção dos conceitos, que conheçam o que a literatura recomenda e os cálculos que precisamos fazer”, disse.

Caio participou do curso, que teve duração de cinco dias e destacou a importância do conhecimento nessa área para quem quer empreender.

“Agora tenho noção do que devo melhorar, do que é margem, do que é lucro, do conceito real da palavra e do que a literatura aconselha para que a gente consiga alcançar o que espera: um ganho através de uma atividade que desenvolvemos, na qual empregamos nosso tempo e talento, com a expectativa de ter um retorno”, explicou.

A diretora de Empreendedorismo, Patrícia Parente, contou que acredita no conhecimento como fonte de transformação de vida. “Eu acredito que os empreendedores sairão transformados desse curso. O conhecimento que eles obtiveram foi extremamente estratégico para o dia a dia deles e abriu a mente e a visão deles sobre o próprio negócio, a forma como eles devem se organizar para poder acompanhar seus números e vão, com certeza, sair daqui prontos para transformar o negócio deles”, disse.

Patrícia ressaltou ainda a felicidade de poder proporcionar a experiência. “Por meio do governo do Estado, por meio da parceria com o Ieptec, e por meio da emenda da nossa deputada Socorro Neri, transformando esse conhecimento de forma democrática, que foi de forma gratuita para eles”, destacou.

O aluno contou que soube do curso por meio da Sete. “Com esse convite, cheguei até aqui e não me arrependo de ter dedicado meu tempo e meus dias para estar aqui aprendendo”, ressaltou.

O coordenador-geral do CEPT Campos Pereira, Aires Pergentino, explicou que, apesar de curto, o curso contou com bastante produtividade. “Esse é o terceiro curso de qualificação profissional que concluímos. O curso de precificação é importante para que as pessoas consigam atribuir adequadamente o valor do que eles prestam de serviço. É muito importante para que a gente consiga colocar no mercado de trabalho pessoas mais qualificadas e elas consigam entender melhor como é que o mercado funciona para que elas possam se adequar ao sistema”, pontuou.

Aires agradeceu a parceria entre o Ieptec, pelo CEPT Campos Pereira, Sete e a deputada federal Socorro Neri e destacou a presença de alunos de diversos segmentos do empreendedorismo.

“Todo mundo quer entender melhor como é que o mercado funciona. Todo mundo quer produzir melhor e com qualidade e também conseguir, pelo curso, dar o seu valor para aquela prestação de serviço, aquele material que ele está produzindo.”, finalizou.

