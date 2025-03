Governadora em exercício Mailza realiza visita ao abrigo do Parque de Exposições Wildy Viana

O governo do Acre segue com apoio aos atingidos pela cheia do rio Acre, em Rio Branco, e em todo o estado. A governadora em exercício do Acre e também Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, visitou na tarde deste sábado, 15, o abrigo do Parque de Exposições Wildy Viana.

Na companhia do secretariado, equipes do governo e da prefeitura, Mailza vistoriou as estruturas do parque, que já atende 65 famílias desabrigadas na capital.

“Infelizmente é um evento que nós vivenciamos todos os anos, mas o importante é que estamos trabalhando unidos Estado, prefeitura e governo federal, para oferecer o máximo de conforto às famílias que precisam vir para cá”, destacou a gestora.

Em um dos box já montados está Raimunda Lacy, de 65 anos, moradora da Baixada da Habitasa. Ela chegou na sexta-feira, 14, no abrigo e disse que está bem acolhida.



“Eles cuidam muito bem de mim. Me levam para tomar banho, me ajudam com as roupas, trazem meu almoço. Tá seguro, tem os policiais que estão sempre fazendo a ronda. Me sinto protegida”, disse.

Mailza também esteve no espaço que abriga 12 famílias indígenas e reforçou que a SEASDH tem ajudado com a organização, alimentação, colchões e equipes de plantão 24h.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Antônio Cid Rodrigues Ferreira, informou que além dos 65 box prontos, até segunda-feira, 17, mais 90 serão construídos para receber as famílias

Cid detalhou também que a Fundação Garibaldi Brasil (FGB) vai oferecer recreação e brincadeiras. Também já foi disponibilizado um box da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH); da Saúde, com vacinas, medicamentos, exames, e da Defesa Civil Municipal, que coordena todo trabalho. “Em parceria com o governo do Estado, estamos atendendo a população com dignidade”, disse.

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, reforçou que toda a estrutura da Casa Legislativa está à disposição para contribuir com as famílias.

Além da estrutura geral de acolhimento, o abrigo conta com um espaço específico para os povos indígenas, uma iniciativa coordenada pela Secretaria de Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi). No espaço, 12 famílias estão sendo atendidas com um ambiente preparado para atender as suas necessidades culturais e sociais. A secretária Francisca Arara destacou a importância dessa ação para preservar os costumes e oferecer um atendimento especializado aos indígenas desabrigados.

Como parte do suporte do governo estadual, a Base Móvel da Polícia Militar do Acre (PMAC) foi disponibilizada no local e todo o aparato já faz segurança do local.

Abrigos também já estão montados para as famílias acolherem seus bichos de estimação.

