Com emenda de Alan Rick, produtores da Resex Chico Mendes receberão equipamentos agrícolas

Os equipamentos beneficiarão mais de três mil produtores em 30 colocações da RESEX

Nesta quinta-feira, 27, no pátio de mecanização da Secretária de Agricultura do Estado (SEAGRI), o senador Alan Rick (União Brasil) e o secretário José Luís Tchê, assinaram o termo de cessão de equipamentos agrícolas para a Associação dos Moradores e Produtores da Resex Chico Mendes de Brasiléia e Epitaciolândia (AMOPREBE). O material foi comprado com emenda de R$ 300 mil destinada pelo senador.

O presidente da Associação, Romário Campelo, colocou que os equipamentos beneficiarão mais de três mil produtores em 30 colocações – unidade produtiva familiar – da RESEX.

“Tudo isso vai dar uma impulsionada na nossa agricultura familiar. Não posso deixar de ressaltar aqui o compromisso do nosso senador, que lá atrás se comprometeu com a gente e hoje nós estamos aqui recebendo essa primeira parte porque ainda vem mudas de café, de cacau, de seringa. É desse tipo de representante que nós precisamos.” – disse Campelo.

A partir de agora, os produtores vão contar com dois microtratores, três beneficiadoras de arroz, três plantadeiras de grãos, oito roçadeiras e uma despolpadeira de frutas que serão entregues, oficialmente, no próximo sábado, 29.

O secretário de Agricultura, José Luís Tchê, agradeceu a parceria do senador. “Esses equipamentos significam muito para o pequeno. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria. A Agricultura precisa muito da parceria dos parlamentares.” – colocou.

Também participou do ato de assinatura do termo de cessão, o presidente da Associação de Moradores da Reserva Extrativista de Epitaciolândia, José Maria, mais conhecido como Açucar.

