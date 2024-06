Oaltoacre Entrevistas recebeu nesta sexta-feira (21), deputado Tadeu Hassem (PRB)

Por Marcus José

Entrevista com o deputado Tadeu Hassem, onde abordou vários aspectos de sua vida pessoal e profissional.

Tadeu Hassem, durante a entrevista, falou sobre sua família, destacando a importância dos pais e irmãos em sua vida. Ele mencionou sua infância em Brasileia, no Acre, compartilhando memórias e experiências dessa época.

Além disso, abordou sua trajetória como profissional, destacando sua experiência como servidor público. Essa parte da entrevista provavelmente incluiu detalhes sobre seus trabalhos anteriores e como sua carreira o preparou para assumir o papel de deputado estadual.

Falando de seu mandato como deputado estadual, Tadeu Hassem também falou do seu dia-a-dia na Assembleia Legislativa do Acre. Isso incluiria suas responsabilidades legislativas, as questões que prioriza, e como ele trabalha para representar os interesses de seus eleitores.

Esses pontos juntos fornecem uma visão abrangente de quem é Tadeu Hassem, tanto em termos pessoais quanto profissionais, conforme discutido na entrevista.

Licurgo Tadeu De Souza Hassem, natural de Brasiléia, foi o entrevistado do (Oaltoacre Enrevista).

Nas eleições de 2022, foi eleito deputado estadual pelo Acre, que recebeu 1,41% dos votos válidos com 100,00% das urnas apuradas no estado, com um total de 6.175 votos.

Tadeu Hassem, hoje faz parte, da história da 16ª Legislatura do estado e seu Partido, só lembrando, e, o Republicano.

Nasceu no dia 04 de junho de 1978 – Natural de Brasileia, casado e pai de dois filhos, seu Grau de instrução, Superior Completo – Formado em Contabilidade e possui MBA em gestão pública, sua ocupação profissional, servidor público e hoje está deputado estadual representando o povo acreano, especificamente da regional do alto acre na Aleac.

Quem é o chefe do Poder Legislativo estadual?

O Poder Legislativo no Brasil é dividido em: Nível federal: representado por senadores(as) e deputados(as) Federais. Nível estadual: representado por deputados(as) estaduais e distritais . Nível municipal: representado por vereadores(as).

Qual é a função de deputado estadual?

Os deputados eleitos para um mandato de quatro anos. Sua função principal é a de legislar, ou seja, criar as leis estaduais, de acordo com o que está definido na Constituição Federal na Constituição Estadual.

Também é de responsabilidade dos parlamentares nas Assembleias Legislativas a proposição e criação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).

O que é Assembleia Legislativa e como funciona?

A Assembleia Legislativa pode fazer, suspender, interpretar e revogar as leis de competência do Estado, além de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo; funções administrativas internas de organização de seus serviços e ainda tem uma função política adicional: a de representar o povo em suas queixas, entre outros.

Vamos participar dessa corrente do bem.

