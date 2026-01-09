Com foco na prevenção, governo do Acre capacita municípios para uso da plataforma Acre Climate





O governo do Acre tem intensificado ações para aprimorar a gestão de riscos de desastres e dar mais agilidade ao monitoramento e às respostas a eventos extremos. Como parte dessa estratégia, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) realizou, na manhã desta quinta-feira, 8, uma reunião virtual para apresentar a plataforma Acre Climate a gestores e técnicos municipais das cidades que integram a iniciativa.

Lançada durante a Semana do Clima, em Nova York, pelo governo do Estado, em parceria com a empresa brasileira Codex, especializada em inteligência de dados e mudanças climáticas, a plataforma Acre Climate é uma ferramenta digital voltada voltada ao mapeamento dos impactos das inundações sobre populações com maior vulnerabilidade

Na reunião, gestores da Sema apresentaram as funcionalidades da plataforma, que permite a realização de simulações sobre cenários de cheias, possibilitando a antecipação de riscos e o planejamento de ações preventivas. O espaço também foi destinado ao esclarecimento de dúvidas, aprofundamento do conhecimento técnico e discussão sobre futuras evoluções da ferramenta.

“A reunião foi fundamental para ampliar a divulgação da plataforma Acre Climate junto aos municípios que integram a iniciativa. Essa ferramenta representa um esforço do governo do Acre, por meio da Sema, para promover inovação e aproximar o poder público da população. Com ela, as pessoas podem saber antecipadamente se a cota de um rio pode atingir sua residência ou seu comércio, possibilitando um melhor planejamento e preparação diante de eventos climáticos extremos”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.

No encontro, o diretor de negócios da Codex, Venicios Santos, apresentou o simulador de enchentes, detalhando os dados utilizados na construção da plataforma e demonstrando, de forma prática, como a ferramenta funciona. A tecnologia integra diferentes bases de dados para oferecer informações qualificadas sobre como as cheias afetam o território, contribuindo para uma resposta mais rápida, coordenada e eficiente do poder público.

Na fase inicial do projeto, já foram incluídos no mapeamento da plataforma os municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Rio Branco, Xapuri, Porto Walter e Jordão.

“O Acre Climate foi desenvolvido para apoiar o poder público na tomada de decisão em contextos de emergência climática. A plataforma permite simular cenários de cheias, identificar áreas e estruturas mais vulneráveis e antecipar impactos sobre a população, contribuindo para respostas mais rápidas, coordenadas e baseadas em evidências. Um exemplo concreto é que os municípios já estão utilizando os dados da plataforma para subsidiar o cadastro de ocorrências no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), demonstrando o papel da ferramenta no fortalecimento da resiliência do território”, destaca o diretor de Negócios da Codex, Venicios Santos.

Participaram do encontro representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Defesa Civil Estadual, secretários municipais de Meio Ambiente e coordenadores ambientais dos municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Rio Branco, Xapuri, Porto Walter e Jordão.

O Acre Climate é baseada no ArcGIS, um dos sistemas de inteligência geoespacial mais utilizados no mundo, e integra dados hidrológicos, climáticos e territoriais com simulações e painéis de monitoramento para acompanhar os impactos das cheias em comunidades ribeirinhas, indígenas e em situação de vulnerabilidade.

Os dados da plataforma são provenientes do Centro Integrado de Inteligência Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) e conta com integração direta com instituições estaduais como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), além de receber informações de bases federais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

