Acre registra avanços na segurança pública com redução de crimes e maior eficiência policial





Um levantamento divulgado pela Diretoria do Observatório de Justiça e Segurança Pública Estado do Acre, nesta quinta-feira, 9, aponta resultados importantes no fortalecimento da segurança pública em 2025, com reduções expressivas em crimes violentos e patrimoniais, além de avanços na atuação das forças de segurança, especialmente na capital, Rio Branco. Entre os principais destaques está a queda de 66,67% nas lesões corporais seguidas de morte em todo o estado, demonstrando o impacto positivo das ações preventivas e repressivas adotadas pelas instituições de segurança.

Também foi registrada uma redução de 10% nas mortes decorrentes de intervenção policial, refletindo maior controle, qualificação e uso proporcional da força nas operações. “Apesar dos desafios contínuos, os números revelam avanços concretos na redução de crimes violentos e patrimoniais, reafirmando o compromisso das forças de segurança com a proteção da vida, do patrimônio e da ordem pública no Acre”, destacou o secretário de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia.

Na capital acreana os indicadores são ainda mais expressivos. Os feminicídios apresentaram redução de 20%, reforçando a importância das políticas públicas voltadas à proteção da mulher. Outro dado positivo é a redução de 100% nas lesões corporais seguidas de morte em Rio Branco, evidenciando avanços concretos na preservação da vida.

Os crimes patrimoniais também apresentaram melhora significativa. Os roubos reduziram 14,64% em todo o Estado e 17,35% em Rio Branco, enquanto os roubos de celulares caíram 15,72% no Acre e 17,80% na capital. Já os furtos de celulares tiveram redução tanto no estado quanto em Rio Branco, indicando maior eficiência no combate a esse tipo de delito.

Para o diretor operacional da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, Atahualpa Rivera os dados mostram um maior conhecimento dos padrões de criminalidade. “Esse mapeamento estratégico permite o direcionamento mais eficaz do policiamento preventivo, otimizando recursos e ampliando a sensação de segurança da população”, disse.

Outro ponto relevante é a recuperação de 391 veículos roubados ou furtados em 2025, resultado direto do trabalho integrado entre policiamento ostensivo, investigação e monitoramento, devolvendo bens às vítimas e enfraquecendo a atuação criminosa.

O coordenador do Grupo Especial de Operações de Fronteira (Gefron), Assis dos Santos, ressaltou que os resultados alcançados são reflexo direto do trabalho contínuo de fiscalização e integração entre as forças de segurança. “A atuação do Gefron nas áreas de fronteira é estratégica para conter o fluxo de crimes que tentam entrar no Estado, especialmente relacionados a veículos roubados, armas e drogas. Esse trabalho preventivo e repressivo contribui de forma decisiva para a recuperação de bens, a redução da criminalidade e o fortalecimento da segurança em todo o Acre”, afirmou.

Segundo o coordenador, o monitoramento permanente e as operações integradas têm sido fundamentais para garantir mais tranquilidade à população. “Os dados demonstram que o investimento em inteligência, presença ostensiva e cooperação entre as instituições tem gerado resultados concretos, protegendo nossas fronteiras e impactando positivamente a segurança pública dentro do Estado”, concluiu

The post Acre registra avanços na segurança pública com redução de crimes e maior eficiência policial appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...