Com Governadores da Amazônia Legal, Gladson Camelí participa do lançamento de estratégias para COP30

Em novembro deste ano, o Brasil sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), a COP30. Realizado pela primeira vez no país, o evento promete ser um marco no enfrentamento a crise do clima e na busca por soluções globais para a preservação do meio ambiente.

Nesta quarta-feira, 12, a organização do evento fez o lançamento oficial da Estratégia da COP30. A cerimônia foi realizada na sede do Consórcio Amazônia Legal, em Brasília (DF), e contou a presença da maioria dos governantes da região, entre eles, o governador do Acre, Gladson Camelí.

Entre as novidades está a criação de novos espaços para a realização de palestras e rodadas de negociações com organismos internacionais, contatos diretos com financiadores e governos, além da realizações de painéis estratégicos com temas voltados ao uso da terra, sistemas alimentares, sistemas minerários, adaptação climáticas, transição energética, conservação do ecossistema e justiça climática.

O chefe do Executivo lembrou que o estado acreano é exemplo mundial na proteção da floresta e segue na vanguarda ambiental. Para Camelí, a realização da conferência na Amazônia será uma excelente oportunidade de mostrar ao planeta a importância de se preservar a região e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável.

“Como habitantes da maior floresta tropical do mundo, temos sim o dever de definirmos nosso protagonismo através dos investimentos essenciais em mecanismos que garantam a manutenção e a preservação das nossas florestas e comunidades que nela vivem, e dela sobrevivem”, afirmou.

Camelí também lembrou que o Acre sediará a 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa de Clima e Florestas dos Governadores, que ocorrerá em maio deste ano, em Rio Branco. A iniciativa reunirá autoridades governamentais de vários países, especialistas, pesquisadores, investidores e doadores para definir estratégias e apoios organizacionais para a COP30.

Anfitrião do evento, o governador do Pará e atual presidente do Consórcio Amazônia Legal, Helder Barbalho, destacou a crescente participação do Brasil no debate ambiental internacional e lembrou que o país abriga a maior biodiversidade do planeta, especialmente na Amazônia. O governante definiu como fundamental a participação dos estados na elaboração de políticas públicas para serem defendidas na conferência.

“É fundamental a mobilização dos estados do Brasil e, particularmente, da Amazônia, na construção da agenda que será defendida pelo nosso país na COP30. Os estados subnacionais têm papel decisivo no combate ao desmatamento, ilegalidades ambientais e na construção de soluções que possam conciliar a vocação floresta, mas, acima de tudo, soluções que possam trazer desenvolvimento sustentável”, declarou.

A COP30 será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém, capital do Pará. São esperados mais de 50 mil participantes, entre delegados, representantes de países, organizações não governamentais, cientistas e jornalistas de todo o mundo.

Pelo Acre, também participaram do lançamento o secretário da Representação do Governo em Brasília, Fabio Rueda; e o secretário de Estado de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.

