Educação realiza congresso técnico para fase municipal dos jogos estudantis

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Divisão de Desporto Escolar, convoca professores e técnicos a participarem de um congresso técnico da fase municipal de futsal e basquete dos jogos escolares de 2025, que será realizado no próximo dia 18, terça-feira, no auditório da escola Heloísa Mourão Marques (HMM).

Uma novidade do congresso deste ano é a realização de uma palestra, em parceria com o Sest/Senat, pelo enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, para que professores e técnicos possam orientar os atletas durante a realização dos jogos escolares em todo o estado.

De acordo com o chefe da Divisão de Desporto Escolar da SEE, Júnior Santiago, a apresentação do certificado de participação no congresso técnico é fundamental, inclusive para a participação das outras fases dos jogos escolares.

“Esse congresso técnico é importante para que os professores e técnicos possam dirimir todas as dúvidas na realização dos jogos escolares, seja agora na fase municipal, na regional ou estadual. Por isso, eles devem comparecer para que possamos alinhar essas ações”, explicou.

Esse ano, os Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), onde participam atletas entre 12 e 14 anos, serão realizados na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Já os jogos da juventude, sob a responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com alunos entre 15 e 17 anos, acontecerão em Brasília (DF) e o Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) ocorrerão em Natal (RN).

