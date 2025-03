Com indicação de Alan Rick, escolas de Porto Walter ganham pontos de Wi-Fi

Em mais um passo significativo para a inclusão digital no Acre, o senador Alan Rick (União Brasil) e o prefeito de Porto Walter, César Andrade (PP), celebraram a instalação de três novos pontos de internet gratuita e de alta velocidade nas escolas municipais. Essa conquista é fruto das indicações do senador Alan Rick ao Ministério das Comunicações, através do programa Wi-Fi Brasil, que visa levar conectividade via satélite a regiões remotas do país.

Desde o início de seu mandato, Alan Rick tem se destacado como um defensor incansável da ampliação do acesso à internet em todo o estado. Como coordenador da Bancada Federal, ele liderou a aprovação e implementação da Infovia, uma rede de fibra óptica que interligará os municípios acreanos ao longo das BRs 364 e 317. O investimento inicial indicado por Alan e os demais parlamentares da Bancada foi de R$ 5,4 milhões, além da contrapartida do Governo Federal.

“Precisamos resolver problemas estruturantes para que o nosso Estado alcance o tão sonhado desenvolvimento. A internet é um desses desafios. Garantindo conexão de qualidade, conseguiremos diminuir as dificuldades geradas pela distância e o isolamento”, afirmou o senador.

Os novos pontos de Wi-Fi instalados na zona rural de Porto Walter beneficiam as escolas Antonio Julierme, na Gleba Minas, Francisco Jandes, no Ramal do Besouro e Gabriel Arcanjo, no Rio Natal.

Em suas redes sociais, o prefeito César Andrade expressou sua gratidão pela parceria com Alan Rick e destacou a importância dessas iniciativas para o futuro dos estudantes. “Não existe sentimento melhor do que usar a política como instrumento de transformação social”, afirmou Andrade.

O prefeito enfatizou ainda que essas ações não apenas conectam os alunos ao mundo, mas também ajudam a reduzir desigualdades culturais e sociais.

Com o apoio do senador, a expectativa é que pelo menos 80% das escolas de Porto Walter, em breve, estejam conectadas à internet. Além disso, novos pontos estão previstos para serem instalados em escolas rurais, urbanas e indígenas, bem como em postos de saúde e centros técnicos profissionalizantes em todos os 22 municípios acreanos. As indicações do senador foram realizadas após ouvir os gestores públicos, lideranças e a população de todo o Acre.

“Esse é um exemplo de como a tecnologia pode ser utilizada para promover inclusão e desenvolvimento social. A conexão à internet é mais do que uma questão de acesso; é uma ferramenta poderosa para transformar vidas e preparar os jovens para um futuro mais conectado e com mais oportunidades”, celebrou o senador.

