Deputado Coronel Ulysses recebe representantes da perícia criminal do Acre e se compromete a encaminhar reivindicações da categoria

O deputado federal Coronel Ulysses (União-AC) recebeu, na manhã desta quinta-feira, o ex-diretor do Instituto de Criminalística do Acre, Sandro Roberto, e o papiloscopista José Augusto, que representaram a categoria durante o encontro. Na oportunidade, os profissionais entregaram ao parlamentar um documento contendo uma série de reivindicações, destacando a necessidade de uma discussão mais ampla sobre as demandas da perícia criminal, tanto em nível estadual quanto nacional.

Segundo Sandro Roberto, as pautas apresentadas são essenciais para garantir melhores condições de trabalho e fortalecer o papel dos peritos e papiloscopistas na elucidação de crimes e na condução dos processos investigativos. Ele ressaltou que a perícia criminal desempenha um papel fundamental na segurança pública, contribuindo diretamente para a resolução de casos e a justiça.

Sensível à causa, Coronel Ulysses reafirmou seu compromisso com a categoria e se colocou à disposição para encaminhar as reivindicações às instâncias competentes. O deputado destacou a importância do trabalho dos peritos criminais e papiloscopistas e garantiu que utilizará seu mandato para buscar melhorias para esses profissionais que desempenham um papel essencial na segurança e na justiça do país.

“Reconheço a relevância do trabalho desses profissionais e a necessidade de valorização da perícia criminal. Como deputado federal, me comprometo a levar essas pautas adiante e buscar soluções que atendam às demandas da categoria, garantindo mais estrutura, reconhecimento e melhores condições para que possam exercer suas funções com excelência”, afirmou Ulysses.

A reunião reforça a atuação do parlamentar em defesa da segurança pública e da valorização das forças que compõem o sistema de investigação criminal. As reivindicações apresentadas serão analisadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis, com o objetivo de promover avanços e melhorias para os peritos criminais e papiloscopistas do Acre e de todo o Brasil.

