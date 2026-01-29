Com investimento de mais de R$ 1 milhão, governador Gladson Camelí entrega hospital revitalizado em Senador Guiomard





Dando continuidade ao processo de interiorização da saúde, o governador Gladson Camelí entregou, nesta quarta-feira, 28, a primeira etapa da obra de revitalização do Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, no município de Senador Guiomard. Com a reforma dos ambulatórios, a unidade passa a contar com uma estrutura mais moderna e adequada para atender a população que depende dos serviços públicos de saúde.

Com investimento total de R$ 1.117.515,75, sendo R$ 753.992,71 oriundos de emenda parlamentar e R$ 363.523,04 de recursos próprios do Estado, a obra tem como objetivo a modernização da infraestrutura física do hospital, assegurando acessibilidade e segurança, além de promover melhorias nas condições assistenciais, na eficiência dos serviços, no conforto e na qualidade da oferta especializada em saúde.

Durante a cerimônia de entrega, o governador Gladson Camelí comemorou a execução da obra, concretizada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), que beneficia diretamente os mais de 22 mil moradores da cidade.

“Cumpro uma das minhas promessas de preparar todas as representações e secretarias, principalmente na área da saúde, com a revitalização e a recuperação dos hospitais, para que a população possa ter um atendimento eficiente. Aqui, o investimento foi de mais de R$ 1 milhão. Vamos continuar no período de execução, para que possamos avançar e dar dignidade à nossa população”, afirmou.

Segundo o chefe do Executivo estadual, garantir saúde à população de todos os municípios é uma de suas principais bandeiras, e defende que essa oferta deve ser feita com qualidade.

“Desde o início da nossa gestão, em 2019, temos um compromisso muito claro: investir na saúde e trabalhar para cuidar das pessoas. E esse compromisso vem sendo cumprido com união, seriedade e presença do governo em todos os municípios acreanos”, declarou Camelí.

As obras realizadas contemplaram uma ampla modernização da unidade, com intervenções estruturais e funcionais em diferentes ambientes. Foram executadas a substituição da estrutura do telhado, a troca de telhas e forros, a renovação de pisos, portas, janelas e esquadrias, além da substituição de louças sanitárias e a pintura geral dos espaços.

Além das melhorias físicas, a intervenção promoveu a modernização das instalações elétricas, hidráulicas e de gás. A rede elétrica foi adequada para possibilitar a climatização das enfermarias, garantindo melhores condições de atendimento. O projeto também incluiu a demolição de paredes antigas e a execução de novas divisórias, adequando os ambientes às demandas atuais.

O titular da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, destacou a importância de levar os serviços de saúde ao interior, com o objetivo de garantir que os pacientes possam receber atendimento cada vez mais próximos de casa e do apoio familiar.

“Nós sabemos que inúmeras cirurgias já foram realizadas aqui. Mesmo com o hospital em reforma, as cirurgias do Opera Acre, que é uma das maiores bandeiras do governo de Gladson e Mailza, não cessaram. E agora, com essa revitalização e essa renovação, há mais estrutura, mais qualidade na assistência entregue à nossa população e, consequentemente, a ampliação desse programa”, frisou.

Avanço contínuo

Em 2025, a unidade realizou mais de 85 mil atendimentos clínicos e, por meio do programa Opera Acre, ofertou 2.700 cirurgias, com média de cerca de 270 procedimentos por semana. Com a reestruturação do espaço físico, a expectativa é de que esses números sejam ampliados.

Aldelice Castro é técnica de laboratório no Hospital Ary Rodrigues desde 1983. Com mais de 40 anos dedicados ao serviço público de saúde, a profissional ressalta que é uma grande honra acompanhar os avanços e que ver a nova estrutura representa um momento de felicidade.

“Se o atendimento já era bom antes da reforma, agora vai ficar 100% melhor. Ver o hospital assim me faz querer voltar dez anos no tempo. Eu não me vejo fora do meu trabalho, pois tudo o que faço é por amor mesmo”, garantiu Aldelice.

Com mais uma entrega, o governo do Estado reforça a meta de interiorizar os serviços de saúde, ampliando o acesso ao atendimento de qualidade e contribuindo para a melhoria contínua da assistência oferecida no interior.

A gerente-geral da unidade, Gabriela Silva, agradeceu ao governador Gladson Camelí e à vice-governadora Mailza Assis pelo empenho e dedicação em garantir melhores condições de atendimento e mais qualidade nos serviços oferecidos à população de Senador Guiomard.

“Essa primeira fase é de muita importância para os guiomaenses, assim como para os habitantes dos municípios adjacentes, que são atendidos aqui em nosso hospital. Quem ganha com isso são os servidores e os pacientes, e estamos muito felizes com a entrega”, pontuou.





































