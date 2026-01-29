Governo promove ação do Janeiro Branco com foco na saúde mental e bem-estar dos servidores

Em alusão à campanha Janeiro Branco, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) realizou, na manhã desta quinta-feira, 29, uma ação voltada à promoção da saúde mental e do bem-estar dos servidores públicos. O evento aconteceu no auditório da Faculdade Estácio, em Rio Branco.

A iniciativa foi coordenada pelo Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador (Nast) e contou com uma programação diversificada, incluindo palestras de orientação, desfile de moda, exercícios físicos, serviços de corte de cabelo, salão de beleza e massoterapia.

A vice-governadora e titular da SEASDH, Mailza Assis, destacou a relevância da atividade para a valorização dos servidores e para o fortalecimento do autocuidado.

“Foi um dia de muita harmonia, com práticas saudáveis que certamente contribuem para a autoestima dos servidores. Estamos no Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional”, afirmou.

A servidora Rosana Oliveira ressaltou que a ação reforça o sentimento de valorização no ambiente de trabalho.

“É um incentivo ao autocuidado com a saúde e à elevação da autoestima. É uma forma de nós, servidores, nos sentirmos mais valorizados. Esse momento nos ajuda a olhar para nós mesmos, cuidar da nossa saúde e refletir sobre quem somos e onde queremos chegar”, disse.

O mês de janeiro é dedicado à conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. Criada por psicólogos brasileiros, a campanha Janeiro Branco chama a atenção para a importância de cuidar dos aspectos emocionais como parte fundamental da qualidade de vida.