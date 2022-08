Com Jingle “O Acre é de quem ama, mora aqui e quer ficar”, Mara começa campanha no calçadão da Beijamin Constant

A eleição começou oficialmente, e a candidata ao governo do MDB, deputada federal Mara Rocha iniciou sua campanha nesta terça-feira, 16, visitando os comerciantes e a população em geral no calçadão da Beijamin Constant. A concentração começou na entrada do terminal Urbano e seguiu por todo o comércio central.

Com sua militância empolgada e cantando o jingle “O Acre é de quem ama, mora aqui e quer ficar”, Mara estava acompanhada do seu vice, Fernando Zamora, do presidente do MDB, deputado Flaviano Melo, do seu irmão, vice-governador e candidato a deputado federal Major Rocha e da candidata ao Senado, Márcia Bittar e demais candidatos a deputados estatais e federais da coligação.

Para Mara o momento é emocionante e mostra o carinho das pessoas nos lugares que visita. “Estou muito feliz com o início da campanha, teremos a oportunidade de conversar mais ainda com a população e apresentar nosso Plano de Governo. Queremos uma Acre onde todos tenham oportunidade e queiram viver aqui, e não mais ir embora. Nossa política será de garantir as condições para uma melhor saúde, educação de nossas crianças e jovens, além de uma infraestrutura que garanta a produção rural no Estado e geração de emprego. O Acre não merece ocupar os piores índices do Brasil. Vamos mudar essa realidade em nosso governo”, disse Mara.

