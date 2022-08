Em Feijó, Petecão participa da abertura do Festival do Açaí

Em viagem de uma semana à região do Juruá, onde vai iniciar oficialmente sua campanha, o candidato a governador pela coligação “Com a Força do Povo”, Sérgio Petecão (PSD), participou na noite desta sexta-feira (12) da abertura do 23o Festival do Açaí, tradicional festa popular que acontece todos os anos no município de Feijó.

O evento, que ocorre até domingo, reuniu milhares de pessoas na primeira noite e contou com a presença de vários candidatos além de Petecão, que estiveram em meio à multidão cumprimentando os eleitores.

Enquanto caminhava em meio ao povo, muitas pessoas fizeram questão de cumprimentar Petecão pessoalmente e posar para tirar as famosas “selfies”. Por isso que o candidato do PSD é conhecido como um político “100% popular”!

“Eu sempre fiz questão de estar junto da população, para mim a política só tem sentido se for pra trabalhar pelo bem das pessoas. Em Feijó temos muitos amigos, essa é uma oportunidade de revê-los e também ver como está o município, já que temos muitas emendas alocadas aqui durante nosso mandato de senador ” afirma Petecão.

Outro candidato majoritário que também participou do evento foi Jenilson Leite (PSB) que disputa o Senado, e esteve na festa acompanhado do suplente César Messias. O encontro de ambos com Petecão foi em clima descontraído. Vários candidatos marcaram presença no Festival do Açaí.

A edição deste ano do Festival do Açaí acontece em local diferente dos anos anteriores, quando o evento era realizado às margens do Rio Envira. Na primeira noite da festa a principal, a atração foi voltada ao cantor Thierry, que ficou conhecido pelo hit “Cabeça Branca”.

