Com lançamento do DVD, prefeitura realiza final do Festival da Canção “A Voz da Fronteira”

O Departamento de Cultura da Prefeitura de Epitaciolândia realizou na noite deste domingo (07/11) a final do Festival da Canção 2021, “A Voz da Fronteira” em disputada direta 6 finalistas concorreram os títulos de 3°, 2º e 1º lugar.

O evento foi realizado no Clube Arte Eventos e antes da competição final, foi feito o lançamento do DVD dos seis finalistas e da dupla convidada Cristiano Paulo e Daniel.

Estiveram presentes a convite do Prefeito Sérgio Lopes, o ex-jogador de futebol Edilson Capetinha e o Modelo Marcelo Bimbi, Edilson teve a árdua missão de ser um dos Jurados já que ele também trabalha na área da música, o Modelo Marcelo Bimbi fez a apresentação do evento juntamente com a Coordenadora de Cultura Enage Peres.

Ao fazer uso da palavra o prefeito Sérgio Lopes expressou a sua satisfação em poder quanto gestor proporcionar oportunidade para essa juventude fazer cultura e mostrar seus talentos.

“O festival superou nossas expectativas, veio crescendo ao longo da competição e hoje se tornou um dos maiores festivais do Estado do Acre, quero parabenizar a todos os participantes e a todos que direto ou indiretamente se doaram para que esse Festival que escolheu “A Voz da Fronteira” se tornasse esse grande sucesso.” Destacou Sérgio Lopes.

Na disputa final em 3º Lugar ficou a animadíssima Louyze Alves, em 2º lugar Yasmin Maciel e a grande vencedora do festival interpretando a música de Whitney Houston – I Will Always Love You Thalia Melo.

