Com o apoio do Estado, acreano conquista cinturão no A.G.K.B Fight e celebra vitória histórica em São Paulo

O Acre voltou a brilhar no cenário nacional das artes marciais. Em evento realizado neste domingo, 27, em São Paulo, o atleta acreano Madson Torres, conquistou o cinturão no A.G.K.B Fight, uma das competições de boxe amador no Brasil.

Em sua primeira competição nacional, o acreano de Bujari, Madson Torres, de 21 anos, conquistou o cinturão na luta contra o atleta Gregory Ramos, na categoria meio pesado, onde os atletas precisam pesar 80kg. A Secretaria de Extraordinária de Esportes e Lazer (Seel), foi parceira do atleta viabilizando a sua ida para a capital paulista.

O atleta Madson treina na capital Rio Branco, no CT Índio Fight, com o treinador mestre Índio, e teve como corners, uma espécie de treinador no momento da luta, os consagrados Wendel Almeida, atual campeão do Shooto Brasil e o mestre, Roberto Caranguejo, referência no Kickboxing nacional.

Com uma atuação segura, o lutador mostrou a força e bravura, transformando sonho em conquista. Representando com orgulho suas raízes, ele não apenas venceu a disputa como também levou o nome do Acre ao topo.

O lutador disse estar muito feliz com o resultado. “O sentimento é de felicidade porque foi um trabalho de três meses que eu vim fazendo, de muito treino duro no Acre, com meu mestre índio. Também possivelmente vai ter o Campeonato Brasileiro, que é agora no mês que vem. Na semana que vem eu acho que vou estar viajando de novo para o Campeonato Brasileiro. Então essa luta foi uma preparação para o Campeonato Brasileiro”, declarou.

