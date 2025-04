Com tecnologia de ponta, Acre realiza pela primeira vez na história neurocirurgia com paciente acordado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), alcançou um marco histórico para a saúde pública nesta segunda-feira, 28. Pela primeira vez, o complexo hospitalar realizou uma microcirurgia de alta complexidade para ressecção de tumor intracraniano, utilizando tecnologia de neuronavegação intraoperatória — recurso considerado de última geração na medicina mundial.

O paciente Lázaro Acácio dos Santos, de 34 anos, foi o protagonista deste avanço. Antes do procedimento, ele se mostrou nervoso ao saber que passaria pela cirurgia acordado, mas, durante a realização dos testes de linguagem e reflexos motores, surpreendeu-se e se divertiu ao acompanhar imagens em tempo real. “Olha que engraçado”, comentou, surpreso. Após a cirurgia, lúcido e orientado, Lázaro expressou gratidão: “Achei incrível. [Os médicos] me explicaram como ia ser. Fiquei um pouco tenso, mas eles me acalmaram, Principalmente o doutor Ivan. Obrigado, doutor Ivan, doutor Luan e Juan também. Me disseram que eu não sentiria dor, e foi como disseram mesmo”.

A cirurgia foi conduzida pelos neurocirurgiões Juan Dorado, Luan Messias e Ivan Ortiz, com apoio de uma equipe multiprofissional altamente qualificada.

“Não é simples e nem fácil, mas isso mostra a evolução do nosso estado na neurocirurgia. Estamos felizes pelo resultado para o paciente. Se a cirurgia não tivesse sido feita dessa forma, ele poderia ter perdido movimentos de um lado do corpo para sempre. Conseguimos preservar a qualidade de vida dele, o que é a nossa maior responsabilidade”, destacou o neurocirurgião Luan Messias.

O também neurocirurgião Juan Dorado reforçou: “Retiramos toda a lesão possível. O paciente está íntegro, movimentando os quatro membros. É um marco, porque é a primeira vez que realizamos esse tipo de cirurgia [com o paciente acordado] no Acre. Temos a estrutura, temos os profissionais, e agora demos esse importante passo. Esperamos repetir esse sucesso sempre que necessário”.

A anestesista Carolina Calid também ressaltou a complexidade do procedimento: “Já faço anestesia para neurologia há alguns anos, mas hoje foi um desafio diferente. Tive que acordar o paciente em condições ideais para ser operado. Foi muito satisfatório saber que o Acre avança mais um passo na alta complexidade em neurocirurgia”.

A neuronavegação intraoperatória possibilita que os cirurgiões atuem com extrema precisão, reduzindo riscos e otimizando a recuperação dos pacientes, tecnologia antes restrita a grandes centros do país.

Para o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, a cirurgia é um reflexo do novo momento da saúde pública no Acre. “A realização desse procedimento com tecnologia de ponta fortalece nossa capacidade de atender casos de alta complexidade sem a necessidade de deslocamentos para outros estados”, destacou.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, também celebrou o feito. “Essa cirurgia marca a entrada do Acre entre os estados mais avançados do Brasil em neurocirurgia. É uma conquista não apenas da Fundhacre, mas de toda a população acreana”, afirmou.

