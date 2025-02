Com presença da vice-governadora, Semulher realiza reunião para alinhar ações em prol de meninas e mulheres no Acre

Com a presença da vice-governadora, Mailza Assis, a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) promoveu, neste sábado, 8, uma reunião com toda a equipe da capital e do interior para alinhar as atividades da pasta no estado. O encontro aconteceu na sede da secretaria, em Rio Branco, e abordou ajustes necessários para fortalecer a atuação da Semulher, a fim de garantir a eficácia das ações voltadas para meninas e mulheres.

Durante a reunião, a titular da Semulher, Márdhia El-Shawwa, destacou a importância da coesão entre as equipes e a melhoria na execução dos programas. “Nosso compromisso é oferecer políticas públicas efetivas, e para isso precisamos de uma equipe integrada e alinhada com os objetivos da secretaria e, principalmente, que esteja disposta a ajudar as mulheres que precisam, com atenção, com solidariedade e muita empatia”, afirmou.

Além do alinhamento estratégico, a reunião serviu para identificar desafios e propor soluções que ampliem o impacto das iniciativas já em andamento. A Secretaria da Mulher segue desenvolvendo projetos para promover direitos, garantir acesso a serviços e fortalecer a rede de apoio às mulheres no estado.

O evento de planejamento também contou com a presença da vice-governadora, Mailza Assis. Na ocasião, ela ressaltou a importância desse trabalho e do efeito transformador que possui. “Percebam o quanto é necessário, o carinho, o cuidado, o diálogo, o serviço que, por menor que seja, chegue até essas pessoas. Eu faço esse apelo à vocês e peço ajuda de vocês, principalmente quem está na linha de frente, que pensa, articula e atende as mulheres e sabem quais as necessidades delas, para que juntas, possamos realizar um trabalho que leve dignidade para nossas mulheres”, ressaltou.

A servidora da Semulher Maria Lucinéia Menezes articula políticas públicas para as mulheres no município de Tarauacá, ela ressaltou a relevância da organização e coordenação estratégica ao se tratar de serviços direcionados, já que cada município do Acre apresenta uma realidade distinta. “As políticas públicas para mulheres precisam ser uma das maiores prioridades nas cidades do interior, precisamos entender o que funciona e aplicar”, disse.

