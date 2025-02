Governo do Acre promove mutirão de saúde com especialistas em reumatologia neste final de semana

O governo do Acre deu um passo fundamental para enfrentar a questão das filas, exames complementares e consultas especializadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste sábado, 8, em Rio Branco, a vice-governadora e também secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, lançou o Mutirão de Consultas Ambulatoriais em Reumatologia, promovido pela Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A ação conta com o atendimento de quatro reumatologistas da rede estadual de saúde neste final de semana. Hoje, 90 pacientes serão atendidos, e no domingo, 9, mais 120 pacientes. Ao todo, mais de 200, especialmente mulheres, devem receber os atendimentos médicos. Serão priorizadas consultas para quem tem lúpus, artrite reumatoide, espondilite e fibromialgia.

“Esse é mais um compromisso executado pelo Governo do Estado em cuidar de todos os acreanos. Os mais de 200 atendimentos, especialmente as mulheres, as mais atingidas por fibriomialgia, nos dois dias da ação, ofertando consultas e exames, reforça o compromisso da nossa gestão: garantir qualidade de vida e de saúde para quem mais precisa”, disse a vice-governadora.

Avaneide Pereira da Cruz, de 54 anos, saiu de Epitaciolândia, município do interior para consulta com reumatologista. Veio de van disponibilizada pela Sesacre com outros pacientes e falou do quanto essa iniciativa beneficia as pessoas. “Uma consulta hoje, que eu estou fazendo, custa R$ 300 reais. E nem todos tem esse valor para pagar. Esse mutirão ajuda muita gente”, disse.

A funcionária pública Zuleide Araújo de Freitas, de 60, anos, moradora da capital acreana, expressou sua gratidão pela oportunidade de realizar consultas de forma rápida e acessível. “Já faço acompanhamento. Hoje, vim consultar e pegar encaminhamentos para novos exames. O mutirão nesse final de semana é muito bom, pois facilitou mais o atendimento. Como trabalho, não tenho tempo de vir durante a semana”, conta.

O titular da Sesacre, Pedro Pascoal, falou dos avanços, como o Opera Acre, aumento de cirurgias eletivas realizadas e redução nas filas de espera por Programa Nacional de Redução das Filas (PNRF) e detalhou as expectativas e estratégias para ampliar os serviços de saúde.

“O Ministério da Saúde consolidou o Acre como referência nacional na expansão cirúrgica pelo SUS. No Acre, o número de procedimentos pelo PNRF cresceu 27,6% entre 2023 e 2024, aumentando de 10,3 mil para 14,8 mil, resultado do trabalho da gestão do governador Gladson que tem essa sensibilidade, a vice-governadora Mailza que apoia essas ações, nos dá condições para executar e nossa equipe. Já estamos levando serviços de saúde especializados para o interior, ao invés de trazer os pacientes para a capital”, informou.

“Hoje, vivemos mais um marco na saúde pública do Estado focado no atendimento de pessoas com doenças crônicas, que apresentam comorbidades, que precisam passar por internações pelo agravamento da doença. A iniciativa vem para evitar e minimizar esse agravamento, nossa população, evitar internações e melhorar a qualidade de vida. A nossa fila de reumatologia é uma das maiores e estamos trabalhando para minimizar”, detalhou a presidente da Fundhacre, Sóron Steiner.

A representante da Associação de Fibromialgicos do Estado do Acre, (Afibrac), Lene Queiroz, agradeceu a equipe envolvida por esta ação. “Há mais de 22 anos eu faço tratamento na Fundação para lupus e fibriomialgia. Fico feliz de ver essa iniciativa pela primeira vez. É um momento de uniao em prol das pessoas essa parceria da associação com a Sesacre e Defensoria Pública. Pessoas que estavam precisando de laudos, consultas urgentes, hoje estão tendo essa oportunidade”, enfatizou.

Estavam presentes a subdefensora pública-geral Institucional, Thais Araújo, no atendimento especializado em Saúde Pública da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE), parceira da iniciativa; médicas especialistas em reumatologia, servidores e pacientes.

