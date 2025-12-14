Com recurso garantido pelo senador Alan Rick, Brasiléia realiza o maior mutirão de saúde da história do município

Mais de 600 pessoas foram atendidas em 15 especialidades médicas durante a 10ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, realizada no bairro Samauma 1

Com apoio de emendas destinadas pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), o município de Brasiléia realizou, na manhã deste sábado (13), o maior mutirão de saúde de sua história. A 10ª edição do projeto Saúde em Ação na Comunidade ocorreu na Escola Municipal Menino Jesus, no bairro Samauma 1, e garantiu consultas e exames a mais de 600 pessoas.

Presente durante os atendimentos, o senador destacou a importância de levar a saúde para perto da população e ressaltou o trabalho conjunto com as lideranças locais.

“É a união que faz a diferença na vida do nosso povo, reduzindo o tempo de espera e evitando deslocamentos até a capital, especialmente para especialidades que não são ofertadas no município. É muito bom ver nossa emenda possibilitando que a prefeitura realize a maior edição do Saúde em Ação na Comunidade”, afirmou Alan Rick.

Ao todo, já são R$ 9,5 milhões em emendas destinadas pelo senador Alan Rick à saúde de Brasiléia, sendo R$ 4,5 milhões aplicados especificamente para a realização de mutirões como o realizado neste sábado, garantindo atendimento digno e mais rápido à população.

O prefeito Carlinhos do Pelado (PP) destacou que a ação marca um momento histórico para o município.

“Temos a honra e a satisfação de realizar, com a emenda enviada pelo senador Alan Rick, o maior mutirão itinerante da história de Brasiléia, com mais de 15 especialidades, atendendo a população do bairro e de toda a cidade, fechando o ano com a 10ª edição desse trabalho”, declarou.

Também participaram da ação a ex-prefeita Fernanda Hassem, o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos), a vereadora Isabelle Araújo (Republicanos), o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, e o ex-deputado estadual Antônio Pedro, reforçando a parceria institucional em favor da saúde pública no município.

