Emenda do deputado Coronel Ulysses garante van para projeto social que atende crianças em situação de vulnerabilidade em Rio Branco

dez 27, 2025

O deputado federal Coronel Ulysses destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 343 mil que garantiu a entrega de uma van para a Associação Tenda de Deus (Atende), fortalecendo diretamente o trabalho social desenvolvido com crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade no bairro Aroeira, em Rio Branco.

A solenidade de entrega do veículo ocorreu neste sábado (27), na quadra do bairro, e contou com a presença da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis. A van será utilizada para o transporte dos alunos atendidos pela associação para aulas de música, dança, escolinha de futebol, além de apoiar atividades recreativas, educativas e de alimentação realizadas semanalmente na comunidade.

Autor da emenda, o deputado Coronel Ulysses destacou que a destinação do recurso foi feita após conhecer de perto a realidade local e o impacto do trabalho desenvolvido pela entidade.

“Estamos falando de ajudar quem mais precisa, em bairros carentes, onde instituições fazem voluntariamente um trabalho que muitas vezes o Estado não consegue realizar sozinho. Esse veículo vai garantir acesso ao esporte, à arte, à música e ao futebol. É um recurso que chega na ponta, afasta crianças de situações de risco e leva esperança para as famílias”, afirmou o parlamentar.

Projeto social atende mais de 80 crianças e adolescentes

Atualmente, a Associação Tenda de Deus atende mais de 80 crianças e adolescentes do bairro Aroeira, oferecendo café da manhã, atividades educativas, acompanhamento social, visitas às famílias e ações contínuas de proteção social.

A presidente da entidade, Edna Bessa, ressaltou a importância da conquista para a ampliação do projeto:

“Essa van é fruto de muitas orações. Agora poderemos buscar as crianças, organizar melhor as turmas por faixa etária e ampliar nossos projetos de música, dança e outras atividades. Nosso objetivo é tirar essas crianças da rua e oferecer oportunidades, cuidado e amor”, destacou.

Além do transporte dos alunos, o veículo também será utilizado para o deslocamento das equipes técnicas, atendimento itinerante e transporte de materiais, garantindo mais eficiência na execução das ações sociais da associação.

A iniciativa reforça o compromisso do mandato do deputado Coronel Ulysses com assistência social, dignidade e investimento direto em projetos que transformam realidades, especialmente em comunidades onde o apoio faz diferença concreta na vida de crianças e famílias inteiras.

