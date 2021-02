Com recursos próprios, prefeita Fernanda Hassem entrega fardamento e EPI’s para equipe de Endemias

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Secretário de Saúde, Joãozinho Melo e Coordenador de Endemias, Assis Lopes, realizaram a entrega de kits contendo fardamento e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os servidores do Controle de Endemias do município.

Para a prefeita, essa é uma forma de dá melhores condições de trabalho a esses profissionais que estão na linha de frente no combate a doenças endêmicas, como é o caso da dengue, que está com um alto índice no município.

Na ocasião, a prefeita apresentou a nova equipe da Secretaria Municipal de Saúde, colocando todos à disposição para contribuírem ainda mais com a saúde dos cidadãos.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti e o coronavírus. “Nós estamos em uma guerra contra o covid e também a dengue. Uma guerra difícil onde precisamos da ajuda de todos principalmente da população que precisa cuidar dos seus espaços. O momento é delicado, e requer união e planejamento. Entregamos o material para a equipe e faço um apelo a nossa população, que estejamos juntos para vencer esse momento delicado”.

