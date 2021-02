Jerry Correia fiscaliza posto de saúde e encontra cadeira odontológica que nunca funcionou

Acompanhado da Secretária Municipal de Saúde, Luciene Araújo, o prefeito Jerry Correia visitou o Posto de Saúde Gildo Ferreira, localizado no Bairro Km 02. Além das péssimas condicões estruturais do prédio, o prefeito se deparou com uma cadeira odontológica que nunca foi usada, mesmo com a grande necessidade dos moradores do bairro.

O prefeito ouviu de alguns profissionais da saúde que trabalham na unidade que o equipamento foi danificado no ato de instalação. Foi informado ao chefe do executivo que à epoca a Prefeitura não contratou profissional habilitado para o serviço, permetindo que o instrumento fosse montado por leigo, o que ocasiou um curto na placa central da cadeira odontológica.

Desde então o equipamento ficou parado e levou ao fechamento do consultório odontológico da unidade de saúde daquele bairro.

Diante da situação, o prefeito determinou à Secretária de Saúde que solucione o problema e reabra o consultório odontológico até a primeira quinzena do mês de fevereiro.

