Comandante da PM destaca Operação Papai Noel e anuncia concurso para 2023

A Operação Papai Noel é um policiamento ostensivo que a Polícia Militar do Acre (PMAC) desencadeia, no período natalino, nas regiões comerciais de Rio Branco, tanto no Centro quanto nos demais bairros. O comandante-geral da corporação, coronel Luciano Fonseca, entrevistado do programa Govcast nesta terça-feira, 13, afirmou que “a operação está em andamento, sem alterações”. Temas como a realização de concurso para oficial no próximo ano e vagas para policiais femininas também foram tocados durante a entrevista.

Comandante-geral da Polícia Militar foi o entrevistado do programa Govcast da última terça. Fotos: José Caminha/Secom

O comandante da PM esclareceu ainda que, por conta de maior movimento do comércio e circulação de dinheiro, o efetivo policial é aumentado nas regiões comerciais para garantir a segurança dos cidadãos.

Sobre projetos sociais, o coronel Luciano Fonseca falou sobre a importância de ações em caráter educativo de combate às drogas e à violência voltados para a comunidade, lembrando que todos os policiais militares já saem da formação inicial com a responsabilidade de participar da Polícia Comunitária. O comandante frisou também a atuação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e a atividade do Colégio Cívico-Militar Prof. Manoel Borges de Macedo, em Rio Branco.

Os principais questionamentos feitos pelos internautas foram sobre um novo concurso público para a PMAC, ao que o comandante respondeu que a realização do concurso da Polícia Militar em 2023 já foi autorizado pelo governador do Estado, tanto em relação ao concurso para oficial quanto para os quadros da saúde da corporação.

O comandante acrescentou que o concurso abrirá vagas para o efetivo feminino, conforme já vem ocorrendo em concursos anteriores.

