Comic Nerd 2025 celebra cultura geek e economia criativa neste fim de semana em Rio Branco

Reunindo fãs de diversos segmentos em uma programação repleta de cultura pop, tecnologia e inovação, o Comic Nerd 2025 – Especial Dragon Ball será realizado neste sábado e domingo, 8 e 9, no Gran Reserva, em Rio Branco. O maior evento geek do Acre conta com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Associação dos Nerds do Acre (Anac Nerd) e o Instituto Mercosul Amazônia (IMA).
A edição deste ano homenageia o mangaká Akira Toriyama, criador da icônica franquia Dragon Ball, um dos mangás ou animes de maior sucesso, que conquista gerações de fãs desde 1984. Inspirado no legado do artista, o evento se consolida como o maior encontro de cultura geek e economia criativa da região com painéis, oficinas, concursos e atrações que celebram o poder da imaginação e da tecnologia.
Um dos grandes destaques do evento é a presença dos aclamados dubladores Wendel Bezerra (Goku), Tânia Gaidarji (Bulma) e Fábio Lucindo (Kuririn), que vão participar de painéis falando de suas carreiras dando voz a personagens icônicos. Os artistas também vão participar de encontro com fãs, com sessão de fotos.
A programação também contará com apresentações da banda da Polícia Militar do Acre (PMAC), artes marciais, quiz temático de Dragon Ball e shows musicais. Oficinas de wigmaker e papercraft, torneios de Free Fire e TCG Pokémon, boate nerd e arena de swordplay também fazem parte da programação. A entrada será 1kg de alimento não perecível, com destinação a instituições assistenciais da capital.
O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destaca que a Comic Nerd é mais uma ação do governo voltada para o fortalecimento da economia criativa e para a valorização da juventude acreana. “Esse evento é uma oportunidade de inspirar toda a população, principalmente os jovens. Impulsionar nossa economia criativa, a tecnologia e a inovação. Que seja um momento de inspiração para o desenvolvimento e orientação de novos caminhos”, diz.
Para se dirigir ao local do evento, o público contará com uma linha de ônibus exclusiva. A ação é resultado da parceria entre o governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco, por meio Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).
A autarquia municipal disponibilizará um ônibus com trajeto direto entre o Terminal Urbano e o Gran Reserva, antigo 14 Bis, das 9h às 22h. A linha especial, identificada como 900 – Comic Nerd, fará o percurso em todo o período da atividade, que se iniciará às 10h e seguirá até as 22h, com intervalos regulares e operação contínua. A ideia é facilitar o deslocamento de famílias, jovens e demais visitantes.
Confira a programação completa
Sábado (08/11)
Palco do Poder (palco principal do Gran Reserva)
10h – Abertura do evento
11h – Quiz Dragon Ball
13h – Abertura oficial com a Banda Furiosa da PMAC
14h – Apresentação de karatê
15h – Painel de Anac Nerd a Headscon AC
16h – Show musical Semblanty
17h – Painel sobre o legado de Dragon Ball no Brasil
17h30 – Sessão de fotos com os dubladores convidados
18h – Painel Entre Goku e Bob Esponja, sobre a carreira do dublador Wendel Bezerra
18h30 – Concurso nacional de cosplay
19h30 – Show musical com a banda NEStalgia
Salão Gran Reserva
11h – Karaokê
14h – Oficina cosmaker
15h – Oficina de mangá
16h – Boate Nerd
18h – Karaokê
19h – Boate nerd
Corporação Cápsula (Anexo Amazônia Hall)
11h – Workshop Criando Jogos
14h – Torneio TCG Pokémon
18h – Torneio CSGO
Área Externa
Arena Swordplay
Praça de Alimentação
Domingo (09/11)
Palco do Poder (palco principal do Gran Reserva)
10h – Abertura do evento
11h – Quiz Dragon Ball
12h30 – Concurso Estadual de Cosplay Kids
13h30 – Apresentação de Jiu-Jitsu
15h – Show musical da cantora Bárbara Maia
16h – Painel Uma vida de dublagem, com Fábio Lucindo
17h – Show musical com a banda NEStalgia
18h – Painel Universo Cosplay, do hobby às competições
18h30 – Desfile cosplay
19h30 – Concurso K-Pop
Salão Gran Reserva
11h – Karaokê
14h30 – Oficina wigmaker
15h30 – Oficina papercraft
16h30 – Boate Nerd
18h – Karaokê
20h – Boate nerd
Corporação Cápsula (Anexo Amazônia Hall)
11h – Workshop Criando Jogos
14h – Torneio TCG Yu-Gi-Oh!
16h – Torneio CSGO
Área Externa
Arena Swordplay
Praça de Alimentação
