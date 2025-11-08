Noticias da Fonteira

Acre

Governo participa de encontro nacional sobre inovação e reforça atuação para fortalecer o Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre

nov 8, 2025


Com o objetivo de reforçar a atuação institucional para fortalecer o Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre (ECTI-AC), o governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), participou nesta semana do ELI Summit 2025. O evento foi realizado até a última quinta-feira, 6, no Centro de Convenções de Natal, Rio Grande do Norte.

A atividade, que foi promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), é reconhecida como um dos principais encontros nacionais de inovação. Todos os anos a ação conta com a presença de milhares de lideranças públicas, empresariais e acadêmicas de todo o Brasil para debater temas relevantes e integrar os ecossistemas locais do setor no país.

Comitiva do Acre foi composta por membros da Seict e de demais órgãos que compõem o ECTI-AC. Foto: cedida

A Seict foi representada pela diretora de Tecnologia, Priscila Messias. A gestora pública integrou a comitiva acreana composta pela Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac), Sebrae no Acre, Secretaria de Estado Planejamento (Seplan), Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, além da Prefeitura de Rio Branco. Todos estes órgãos fazem parte do ECTI-AC.

Durante três dias de intensa programação, o ELI Summit promoveu painéis, workshops, oficinas e visitas técnicas exclusivas conduzidas por especialistas nacionais e internacionais. Temas como governança, empreendedorismo e estratégias de inovação territorial foram algumas das temáticas trabalhadas. Para a diretora de Tecnologia da pasta estadual, o evento foi uma ótima experiência.

Painéis, workshops, oficinas e visitas técnicas fizeram parte da programação do evento. Foto: cedida

“Foram dias intensos de aprendizado, troca de ideias e conexões que realmente inspiram a gente a pensar em um Acre cada vez mais inovador. Ver de perto o que outros estados estão construindo nos motiva a seguir fortalecendo o nosso Ecossistema. A gente volta com novas parcerias, projetos e, principalmente, com a certeza de que temos muito potencial”, destacou Priscila.

O ELI Summit integra o programa Ecossistemas Locais de Inovação (ELI), iniciativa que visa impulsionar o desenvolvimento de territórios inovadores no Brasil. A presença acreana reforça o compromisso do Estado com o fortalecimento da Ciência, Tecnologia e Inovação como eixos estruturantes do desenvolvimento regional, consolidando o Acre no mapa da nova economia.

