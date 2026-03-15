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Acre

Comitiva da União Europeia visita iniciativas de produção sustentável e extrativismo no Acre

mar 15, 2026


Como parte da programação da missão técnica da União Europeia no Acre, a comitiva internacional participou, nesta sexta-feira, 13, e no sábado, 14, de visitas de campo para conhecer experiências locais de produção sustentável e conservação da floresta. A agenda mostrou, na prática, como extrativistas e produtores rurais desenvolvem suas atividades promovendo o desenvolvimento sustentável da região e mantendo a floresta em pé.

Comitiva da União Europeia visita iniciativas de produção sustentável e extrativismo no Acre. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

A primeira visita ocorreu na sexta-feira, 13, no município de Acrelândia, onde os membros da comitiva conheceram uma iniciativa da cadeia produtiva sustentável de café e cacau.  Na ocasião, a delegação internacional conheceu a propriedade do produtor rural Agnaldo Ferreira, que desde 2021 investe no cultivo de cacau e café como fonte de renda. A iniciativa é um exemplo do modelo de produção sustentável adotado no Acre, que alia desenvolvimento econômico à conservação ambiental.

Segundo ele, a produção teve início há cerca de cinco anos e, desde então, vem se desenvolvendo com o apoio de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura.

Produtor rural Agnaldo Ferreira apresentou à delegação internacional o cultivo de café e cacau desenvolvido em sua propriedade, em Acrelândia. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

“Há cinco anos comecei o plantio de café e cacau, principalmente. Desde então a gente vem trabalhando e recebendo apoio. Hoje contamos com a ajuda da Secretaria de Agricultura, que tem acompanhado e orientado os produtores. Há cerca de dois anos começamos esse caminho juntos e estamos seguindo. É algo que está dando certo e vamos continuar”.

Segundo o chefe do Departamento de Produção Familiar da Secretaria do Estado de Agricultura (Seagri), Josicley Azevedo, o produtor faz parte das iniciativas da Rota do Cacau, estratégia do governo que busca identificar produtores, oferecer assistência técnica e ampliar o acesso às políticas públicas voltadas à atividade.

“Estamos atendendo o senhor Agnaldo com assistência técnica direcionada à cultura do cacau. A Seagri vem fomentando a Rota do Cacau, identificando os produtores e levando orientações técnicas, além de apresentar as políticas públicas voltadas à cadeia produtiva. Aqui realizamos intervenções como manejo da lavoura, tratos culturais, orientações de mercado e também incentivamos a participação em capacitações e eventos promovidos pelo governo”.

Cadeia do cacau e café é um exemplo do modelo de produção sustentável adotado no Acre, que alia desenvolvimento econômico à conservação ambiental. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

O gestor sênior do Componente 2 do Programa AL-INVEST Verde, Andrea Monaco, realizou um balanço das visitas realizadas ao longo de quatro dias no estado.

“Nesta missão, o objetivo é conhecer de perto essa experiência construída com o governo do Acre e também entender melhor as cadeias de valor presentes no estado. Há um interesse claro em entender como funcionam essas cadeias produtivas, desde a produção até a exportação e como esse processo pode contribuir para a proteção ambiental e no combate ao desmatamento”

A agenda permitiu que as autoridades internacionais conhecessem de perto iniciativas que demonstram como a produção agrícola pode caminhar aliada à conservação ambiental, fortalecendo cadeias produtivas sustentáveis e contribuindo para o desenvolvimento econômico das comunidades rurais do Acre.

No sábado, 14, a comitiva seguiu para Xapuri, terra do líder seringueiro Chico Mendes. Na parte da manhã, a delegação visitou a Casa de Chico Mendes e o Memorial dedicado ao líder ambientalista.

Comitiva internacional visita espaços de memória dedicados a Chico Mendes, em Xapuri. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Em seguida, estiveram na Reserva Extrativista Chico Mendes, onde conheceram o trabalho de artesanato local desenvolvido pelo Ateliê da Floresta e ainda percorreram a Trilha da Samaúma e da Borracha.

Os participantes ainda puderam acompanhar de perto o processo de coleta do látex e da castanha, além das técnicas tradicionais de manejo florestal utilizadas pelas comunidades extrativistas. Durante a atividade, a comitiva também visitou a casa do líder extrativista e primo de Chico Mendes, Raimundo Mendes, conhecido popularmente como “Raimundão”.

A secretária adjunta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Renata Souza, destacou a importância da visita para conhecer de perto as práticas sustentáveis desenvolvidas pelas comunidades que vivem na Reserva.

Secretária adjunta da Sema, Renata Souza, destaca importância de conhecer iniciativas sustentáveis das comunidades que vivem na Reserva. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

“Realizamos uma imersão na Resex Chico Mendes, onde a comitiva pode conhecer de perto o artesanato produzido pelas comunidades, feito a partir do aproveitamento de madeiras caídas na floresta, de forma sustentável. Também percorremos a Trilha da Seringueira, onde acompanhamos o processo tradicional de extração do látex, atividade que faz parte da história e da cultura das populações extrativistas da região.”

Durante a visita na Resex, a comitiva foi acompanhada pelo filho de Raimundão, Rogério Mendes, que ressaltou a importância do encontro para dar visibilidade à realidade das famílias que vivem na floresta e fortalecer a luta das comunidades pela conservação do território.

Rogério Mendes, filho do líder extrativista Raimundão, ressalta importância de fortalecer luta das comunidades pela conservação do território. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

“É uma oportunidade de mostrar o nosso modo de vida, as necessidades que enfrentamos hoje dentro da reserva e dar mais visibilidade à realidade dos povos da floresta. Uma forma de mostrar o legado de luta daqueles que dedicaram suas vidas à defesa desse território e também dos jovens que hoje continuam essa missão. Quando as pessoas conhecem de perto a nossa realidade conseguimos ampliar o apoio para continuar preservando e mantendo a floresta em pé.”

O chefe de Serviço no Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico (Miteco) da Espanha, José Jordi Brotons, conta que as visitas de campo permitiram com que a comitiva compreendesse melhor como funcionam as cadeias produtivas e como elas podem avançar para atender às exigências do regulamento da União Europeia.

Chefe de Serviço no Miteco da Espanha, José Jordi Brotons ressalta que as visitas permitiram à comitiva conhecer melhor as cadeias produtivas locais. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

“Para nós é fundamental conhecer essas experiências diretamente no território, entender como os produtores trabalham e como essas cadeias podem evoluir para atender às expectativas e aos requisitos do regulamento europeu contra o desmatamento”, destacou.

A delegação internacional também conheceu algumas das ações implementadas na reserva com apoio do Programa REM Acre, financiado pelos governos da Alemanha e do Reino Unido. Os recursos são destinados ao fortalecimento de iniciativas de conservação florestal e ao apoio às comunidades que vivem na floresta.

Delegação internacional conheceu ações desenvolvidas na Reserva Extrativista Chico Mendes. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Entre as ações apoiadas pelo programa estão o pagamento do subsídio da borracha e a realização de capacitações voltadas ao manejo sustentável, iniciativas consideradas fundamentais para o fortalecimento da cadeia produtiva da borracha. Essas medidas contribuem para gerar renda às famílias extrativistas, valorizar o trabalho tradicional  e manter a floresta em pé.

“Receber a missão técnica da União Europeia no Acre é uma oportunidade de mostrar, na prática, como nossas políticas públicas conectam conservação da floresta, produção sustentável e desenvolvimento. A visita a Xapuri e à Reserva Extrativista Chico Mendes reforça esse simbolismo histórico e permite apresentar iniciativas como o subsídio da borracha e como esses benefícios ajudam a combater o desmatamento ilegal e fortalecer cadeias produtivas sustentáveis”, destacou a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Jaksilande Araújo.

Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Jaksilande Araújo. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

A missão reuniu autoridades da Comissão Europeia, por meio da Direção-Geral de Parcerias Internacionais (DG INTPA); do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente da Bélgica; do Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico da Espanha (MITECO); da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do Centro de Inteligência Territorial; da Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana (IILA); e da Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP).

Visita reuniu representantes de instituições europeias e brasileiras durante agenda no Acre. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

A agenda foi conduzida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e contou com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC); do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC); de Meio Ambiente (Imac) e das secretarias de Estado da Casa Civil e de Agricultura (Seagri).

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