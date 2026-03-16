Vice-governadora Mailza participa de entrega do prédio provisório do Lar dos Vicentinos em Rio Branco





Um domingo marcado por afeto, cuidado e solidariedade. Assim foi este 15 de março, data em que foi entregue a nova moradia aos idosos que residem no Lar dos Vicentinos Dona Maria Raimunda Odília, em Rio Branco. A entrega do espaço representa um importante avanço na ampliação da rede de proteção social voltada à pessoa idosa, garantindo um ambiente digno, seguro e humanizado para aqueles que necessitam de cuidados permanentes.

A vice-governadora Mailza Assis esteve presente na cerimônia de entrega do prédio provisório do Lar dos Vicentinos, instalado no prédio do antigo Hotel Guapindaia, destacando a iniciativa que reforça o compromisso do poder público e das instituições parceiras com a promoção da dignidade, do respeito e da qualidade de vida na terceira idade. “Acolher, cuidar e garantir dignidade às pessoas idosas que tanto contribuíram para a construção da nossa sociedade é um dos meus maiores compromissos. O Lar Vicentino não é apenas um prédio. Ele representa cuidado, respeito e amor ao próximo. Cada quarto, cada espaço de convivência e cada serviço aqui ofertado carrega o propósito de garantir que nossos idosos tenham qualidade de vida, atenção e convivência digna”, destacou Mailza Assis.

O Lar dos Vicentinos foi fundado pela Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) em 1955. A instituição, de origem católica e atuação internacional, é dedicada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O espaço surgiu como resposta à necessidade de ampliar a oferta de acolhimento institucional para idosos que se encontram em situação de abandono, negligência ou ausência de vínculos familiares.

A entrega do novo espaço simboliza o fortalecimento da rede socioassistencial e a valorização da pessoa idosa, assegurando o acesso a cuidados adequados, convivência social e proteção integral para aqueles que necessitam de acompanhamento permanente.

“Bom, hoje é um momento de alegria para nós, sabermos que estamos tirando do papel um sonho, e vendo que nossos idosos vieram para um lugar que a gente vai dar o conforto para eles, e quando terminar a obra, eles vão voltar para o lugar deles que vai ter mais conforto ainda, vai ser um lugar bonito, vai ser um lugar que vai abrigar mais de 60 idosos. Eu como presidente da Sociedade São Vicente de Paula, a alegria é imensa, é a alegria de satisfação, de agradecimento pela iniciativa da nossa vice-governadora Mailza, que começou com ela como senadora. E com isso a gente tem parcerias, tanto com o estado como o município”, agradeceu Ana Maria Sobreira, presidente do Lar dos Vicentinos.

Em 2025, o Ministério Público do Estado do Acre, em articulação com o governo do Acre, estruturou um projeto de reforma completa da sede oficial do Lar dos Vicentinos, localizada na Avenida Nações Unidas. O projeto de reforma do Lar Vicentino conta com um investimento de mais de R$ 4,4 milhões. Desse total, R$ 2,1 milhões são oriundos de recursos da vice-governadora Mailza Assis, durante seu mandato como senadora, R$ 380 mil do governo federal e R$ 2 milhões da Prefeitura de Rio Branco.

Enquanto a reforma da sede definitiva é realizada, os idosos passam a ser acolhidos no prédio provisório entregue neste domingo. O espaço recebeu investimentos no valor de R$ 480 mil, garantindo a estrutura necessária para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional e assegurando um ambiente adequado para a oferta de cuidados, proteção e acompanhamento social.

Estiveram presentes na solenidade autoridades governamentais, representantes de instituições parceiras, membros da sociedade civil organizada, conselhos de direitos, lideranças comunitárias, profissionais da rede socioassistencial e a comunidade em geral, que prestigiaram o momento e reafirmaram o compromisso coletivo com a proteção e valorização da pessoa idosa no Acre

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