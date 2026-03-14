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Comunidade escolar da zona rural de Cruzeiro do Sul recebe policiais civis em palestra sobre violência doméstica – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 14, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC) foi convidada pela direção da escola Universo Infantil, localizada no Deracre/Agrovila, na zona rural de Cruzeiro do Sul para palestrar sobre violência doméstica. O objetivo, segundo a polícia judiciária, é divulgar os meios de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Palestra na escola Universo Infantil reforçou a importância da informação e da educação como ferramentas de prevenção à violência contra a mulher. Imagens: cedidas

A atividade desta sexta-feira, 13, reuniu aproximadamente 100 pessoas, entre alunos de 12 a 16 anos e servidores, sendo conduzida pelo delegado Vinícius Almeida, com participação de agentes da Polícia Civil, atendendo aos chamados dos diretores escolares e do Ministério da Educação (MEC), que colocou no currículo escolar a inclusão de palestras contra a violência doméstica no mês de março, mês em que está inserido o Dia da Mulher.

No encontro com os alunos, o delegado discorreu sobre as diferentes formas de violência contra a mulher: física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Ademais, os policiais destacaram a importância de reconhecer os primeiros sinais de agressão e onde procurar ajuda das forças de segurança.

Atividade educativa promovida pela Polícia Civil do Acre reuniu comunidade escolar da zona rural de Cruzeiro do Sul em diálogo sobre respeito, igualdade e prevenção da violência doméstica: imagens cedidas

“O conhecimento sobre os tipos de violência doméstica e quais os canais oficiais para denunciar são fortes aliados na prevenção da violência contra a mulher. Nesses encontros, também é possível repassar aos jovens o respeito e a igualdade em todas as relações”, destacou o delegado.



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