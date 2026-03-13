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Polícia Civil prende acusado de sequestro e cárcere privado em Rodrigues Alves – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 13, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, prendeu na manhã desta sexta-feira, 13, um homem acusado da prática de crime de sequestro e cárcere privado ocorrido no ano de 2017.

O suspeito foi localizado em casa após diligências da equipe policial. Foto: cedida

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino a atual companheira dele teria procurado a delegacia para pedir uma medida protetiva de urgência na data de ontem e quando foram fazer a pesquisa localizaram o Mandado de Prisão, e com isso o delegado saiu em diligências com a equipe, conseguindo localizá-lo em sua residência, tendo a vítima informado que já tinham retornado e iria retirar a medida, mas em virtude da ordem de prisão, o delegado recolheu o homem ao cárcere.

Após o trabalho da Polícia Judiciária, o preso passará por audiência de custodia, onde a Justiça acreana decidirá se manterá ou não sua prisão. Caso a prisão seja confirmada, o homem será encaminhado à Penitenciária Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul



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