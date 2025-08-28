Coronel Ulysses acompanha na Embaixada dos EUA segunda turma de policiais contemplados com curso da SWAT, fruto de sua emenda parlamenta

O deputado federal Coronel Ulysses (UB-AC) esteve nesta quarta-feira na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, para acompanhar a entrevista dos operadores de segurança contemplados com a segunda turma do curso de treinamento da SWAT americana. O programa é resultado direto de emenda parlamentar de sua autoria, que garante aos policiais brasileiros acesso a uma das formações mais reconhecidas do mundo.

Coronel Ulysses ressaltou que esse investimento é um marco em seu mandato, reafirmando o compromisso de destinar recursos para aquilo que realmente impacta a vida da população: a valorização e a capacitação das forças de segurança.

“Esse curso só está acontecendo porque destinamos uma emenda específica para essa finalidade. Tenho convicção de que investir na preparação dos nossos policiais é salvar vidas de brasileiros. Não há recurso público mais bem aplicado do que aquele que fortalece quem protege a sociedade”, destacou o parlamentar.

O deputado lembrou que a primeira turma de treinamento também foi possível graças à sua iniciativa, e reforçou que o projeto será ampliado para alcançar ainda mais profissionais.

“A cada nova turma enviada para aprender com a SWAT, estamos trazendo de volta conhecimento, estratégia e preparo para enfrentar o crime organizado no Brasil. Isso é resultado do nosso mandato, do nosso compromisso e da nossa responsabilidade com a segurança pública”, completou.

Com essa ação, Coronel Ulysses reafirma seu protagonismo nacional na luta por uma segurança pública moderna, eficiente e preparada para enfrentar os maiores desafios do país.