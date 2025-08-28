Em Brasília Coronel Ulysses e Ministro Silvio Costa Filho alinham últimos passos para a Liberação dos Voos Noturnos em Tarauacá

O desenvolvimento do Acre voltou à pauta em Brasília. O Deputado Federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) esteve em reunião com o Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para tratar da homologação das operações noturnas no Aeroporto de Tarauacá — uma das bandeiras prioritárias do parlamentar no Congresso Nacional.

Durante o encontro, marcado por um tom de diálogo produtivo e alinhado, Coronel Ulysses destacou que a autorização é fundamental para transformar a vida da população:

“Estamos lutando incansavelmente por isso. A homologação noturna não é apenas uma questão de conveniência; é uma necessidade urgente para a saúde, segurança e economia do nosso povo. Significa que um paciente que precise de atendimento urgente em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul não ficará refém do horário diurno. Significa mais opções de voos, escoamento da produção e atração de negócios. Estou ao lado do Ministro Silvio Costa Filho, que tem sido um grande parceiro nessa causa, acompanhando cada detalhe para que possamos celebrar essa vitória em breve”, afirmou o deputado.

O Ministro Silvio Costa Filho, por sua vez, reforçou o compromisso de sua pasta com a modernização da malha aérea no Acre e em toda a Amazônia, reconhecendo o papel do deputado como voz direta da população local:

“O Acre e todos os brasileiros da região Norte merecem uma malha aérea eficiente e segura. Estou acompanhando pessoalmente a questão de Tarauacá, determinando que nossas equipes trabalhem em conjunto com a ANAC para destravar essa homologação. O empenho do Deputado Coronel Ulysses é fundamental, pois ele traz a demanda real de quem vive lá. Juntos, estamos dando mais um passo crucial para transformar o aeroporto de Tarauacá em um hub de conectividade para toda a região”, destacou o ministro.

A homologação noturna permitirá benefícios imediatos: transporte de pacientes em situações de emergência a qualquer hora do dia, maior flexibilidade de voos, escoamento mais ágil da produção agrícola e novas oportunidades para o turismo e os negócios locais.

Com a união de esforços entre o mandato do Coronel Ulysses e o Ministério dos Portos e Aeroportos, Tarauacá caminha para um novo ciclo de desenvolvimento logístico e social, aguardando apenas a conclusão dos trâmites técnicos junto aos órgãos competentes